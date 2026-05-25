2026年05月25日 10時53分 AI

Runwayが動画編集AI「Aleph 2.0」をリリース、動画の一部分を編集すると残りはAIが自動で編集してくれる



動画生成AIサービスを展開するRunwayが動画編集AI「Aleph 2.0」と動画編集ツール「Edit Studio」をリリースしました。Aleph 2.0では1080p・30秒の動画を編集可能で、編集したい部分だけを的確に変更することが可能。また、1フレームの編集済み画像を入力するだけで動画全体に編集を適用することもできます。



Aleph 2.0 | Runway

https://runwayml.com/product/aleph-2



Aleph 2.0では動画の一貫性を保ちつつ「手に持っている物を変更」「服の色を変更」「動画全体をアニメ風に変更」といった編集を実行することができます。以下の動画にはAleph 2.0での編集例が多数収録されており、動画全体の動きや構図などを維持しつつ編集を実行できていることが分かります。



Introducing Aleph 2.0 | Runway - YouTube





Aleph 2.0を用いた動画編集ツール「Edit Studio」も同時にリリースされました。Edit Studioでは変更内容を画像でプレビューしながら編集作業を実行できます。





Aleph 2.0では「動画の1フレームに編集を施した画像」を用いて動画全体に編集を適用することが可能。さらに、Edit Studioを使えば画像編集AIを用いて編集済みフレームを用意することもできます。画像編集AIはGoogleのNano Banana ProやOpenAIのGPT Image 2を使用可能で、ローカルに用意しておいた画像をアップロードすることも可能です。





編集済みフレームの挿入と「自然言語での編集指示」を組み合わせることで精度の高い編集もできます。





Aleph 2.0とEdit StudioはRunwayの有料会員向けに公開されています。

