2026年05月25日 11時01分 ハードウェア

HPがハイエンドノートPCユーザーのブートループ問題の原因となっているBIOSアップデートについて調査中



日本円で60万円近いモデルもあるHPの高級ノートPC「ZBook Ultra G1a」のユーザーが、BIOSアップデートでブートループに陥ったと報告しました。これについてHPが調査を始めています。



URGENT: ZBook Ultra G1a BIOS 01.04.05 causing boot freeze – ... - HP Support Community - 9635253

https://h30434.www3.hp.com/t5/Business-Notebooks/URGENT-ZBook-Ultra-G1a-BIOS-01-04-05-causing-boot-freeze/td-p/9635253



HP ZBook Ultra G1a / EliteBook X G1a BIOS issues · GitHub

https://gist.github.com/jeffnash/65073bcf920db181d4ca763a814f2fe5



HP investigating BIOS updates that leave premium laptop users in boot loop limbo

https://www.theregister.com/personal-tech/2026/05/24/hp-investigating-bios-updates-that-leave-premium-laptop-users-in-boot-loop-limbo/5244769



2026年4月頃から、ZBook Ultra G1aのユーザーがBIOSアップデート後に発生した不具合についてフォーラムに報告するようになりました。



報告によると、複数のBIOSバージョンで起動プロセス中に完全にフリーズしてしまうとのこと。HPはこのバージョンを「緊急」アップデートとしてWindows Update経由で強制的に配信したため、複数のユーザーから一夜にしてマシンが起動不能になったとの報告が寄せられているそうです。





ZBook Ultra G1aの場合、問題のあるBIOSバージョンは01.04.03および01.04.05。「EliteBook X G1a」という機種にもBIOSバージョン01.03.11および01.05.00で問題がありましたが、01.05.01で修正されています。ただ、01.05.01の公式リンクが存在しないとの報告もあります。



回避策としてネットワークBIOSダウングレード機能を使う方法が紹介されていますが、これはHP製USB-C Ethernetドングルを使用する限定的な方法です。





BIOSアップデートによってノートPCが高価な文鎮になる問題は、HPにとって今回が初めてではありません。2024年には「ProBook」シリーズのBIOSアップデートでデバイスが完全に復旧不能な状態となり、顧客は高額なハードウェア修理費用を支払う羽目になりました。



HPのPCで自動BIOSアップデート実行後に起動不可能・修理も不能という致命的不具合が発生していることが報告される - GIGAZINE





HPは「当社は報告されているBIOS問題を認識しており、現在調査中です」と伝えました。また、影響を受けたユーザーに対してサポートチームへ連絡するよう促しました。

