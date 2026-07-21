2026年07月21日 19時00分 ソフトウェア

LGのモニターがWindows Update経由で勝手にソフトウェアをインストールしMcAfeeの広告を表示していたことが判明



Windows 11を搭載したPCに一部のLG製モニターを接続すると、ユーザーに同意を求めることなくLGのアプリが勝手にインストールされることが分かりました。このアプリはアドウェアのような動作をするとして非難されています。



LG monitors silently install software through Windows Update without user consent - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/lg-monitors-silently-install-software-through-windows-update-without-user-consent



LG’s monitors come with an unwanted addition for Windows: McAfee pop-up ads | The Verge

https://www.theverge.com/tech/967983/lg-monitors-mcafee-adware-gamers-nexus





いくつかの報告によると、一部のLG製モニターをWindows 11に接続した後、Windows UpdateによってLGドライバーのアップデートと「LG Monitor App Installer」という管理アプリがPCにインストールされるとのこと。このアプリに特別な機能は含まれておらず、ただLGの他のアプリやMcAfeeのウイルス対策アプリへのリンクを表示するだけだとのことです。



テック系YoutuberのGamers Nexusは「LG UltraGear 34GX900A-B」でこの現象を再現しました。Gamers Nexusがモニターを32回連続起動してアプリをテストしたところ、そのうち31回はMcAfeeのプロモーションが表示され、残りの1回はLG独自のモニターユーティリティのプロモーションが表示されています。Gamers Nexusは、2023年に購入した「LG UltraFine 32UN880-B」でも同様のポップアップが表示されたと報告しました。



DO NOT BUY: LG’s Spyware TVs, Monitors, and Wiretapping Concerns - YouTube





過去にはDellも同様に、互換性のあるAlienwareモニターまたは周辺機器を検出すると「Alienware Command Center」というアプリをインストールする動作があったと報告されています。



Microsoftは「デバイスの製造元は、ユーザーがデバイスをPCに接続したときに自動的にアプリをインストールするよう設定できる」と説明していますが、同時に「自動インストール機能はユーザーに通知を表示しないため、一部のユーザーは混乱して不満を感じ、アプリに悪い評価を与える可能性がある」とも警告しています。

