2026年05月25日 10時50分 スマホ

Googleのミラーリング機能「Google Cast」がiPhoneでも使えるようになる可能性



Googleはスマートフォンやタブレット、ノートPCといったデバイスからテレビなどの大型ディスプレイに動画やコンテンツを送信・操作できるマルチスクリーン対応技術「Google Cast」を提供しています。このGoogle Castが、Appleの類似技術である「AirPlay」のようにiPhoneでも使えるようになる可能性が報じられました。



Apple Watch Needs Shake-Up Amid Whoop, Oura, Google Fitbit Air; AirPods iOS 27 - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-05-24/apple-watch-needs-shake-up-amid-whoop-oura-google-fitbit-air-airpods-ios-27-mpjuh7ln



Google's 'Cast to TV' could join AirPlay on iPhones thanks to EU

https://appleinsider.com/articles/26/05/24/googles-cast-to-tv-could-join-airplay-on-iphones-thanks-to-eu-regulations



2025年3月、EUの政策執行機関である欧州委員会は、デジタル市場法(DMA)に基づき「Apple以外のブランドのスマートウォッチやヘッドフォン、テレビなどのデバイスに、iOSの接続性に関する機能へのアクセスを提供する」ことを求めています



Appleに対しiOSの接続機能をサードパーティに開放するようEUが命令、さらにGoogleも検索とGoogle PlayでDMAに違反していると非難 - GIGAZINE





Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者によると、Appleはこれに対応するべく、WWDC26で発表予定のiOS 27でGoogle Castを含むAirPlayの代替機能に対応する予定であると報じました。



ガーマン記者は、サードパーティー製ストリーミング機能のサポートが間もなく提供される予定で、この中にGoogle Castも含まれると指摘。





これにより、iPhoneユーザーはAirPlayだけでなく他のストリーミング機能をデバイス間でコンテンツを転送するためのデフォルトの方法として設定することが可能となります。



ただし、サードパーティー製ストリーミング機能のサポートが全世界で展開されることになるのか、それともEU限定で提供されることになるのかは記事作成時点では明らかになっていません。



Appleは同じようにDMAに準拠すべく、サイドローディングやApp Store外決済を認めていますが、これが利用できるのはEUを含む一部の国と地域のみです。



Appleがデジタル市場法を受けてEUでのサイドローディングとApp Store外決済を認めるも厳しい条件や新しい手数料が追加される - GIGAZINE





なお、これらの機能が搭載されると目されるiOS 27は、2026年6月8日から開催予定のWWDC26の中で発表される予定です。



Appleの年次開発者向け会議「WWDC26」が2026年6月8日の週に開催決定、基調講演は6月8日に実施 - GIGAZINE

