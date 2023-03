2023年03月21日 16時45分 モバイル

MicrosoftがAppleやGoogleに対抗するモバイルゲームアプリストアを計画



Microsoftが2022年1月に発表したActivision Blizzard買収については、世界中の規制当局が調査に乗り出しています。これらの調査が終わりActivision Blizzardの買収が完了すれば、Microsoftは2024年にもXboxブランドからモバイルゲームアプリストアを開設する計画があると、MicrosoftのゲームブランドであるXboxの責任者を務めるフィル・スペンサー氏が経済紙のFinancial Timesに語りました。



Microsoft plans mobile games app store to rival Apple and Google | Financial Times

https://www.ft.com/content/7707705e-b288-4531-b30d-7fa993325018





Phil Spencer Reaffirms Plans to Open Xbox Digital Store on Mobile - IGN

https://www.ign.com/articles/phil-spencer-reaffirms-plans-to-open-xbox-digital-store-on-mobile



AppleがiOS端末向けに提供しているアプリストアのApp Storeや、GoogleがAndroid端末向けに提供しているアプリストアのGoogle Playが独占につながるとして、EUではAppleやGoogleに対して他社が所有・運営するアプリストアを認めることを求める新しい法律の「デジタル市場法」を、2024年3月から施行する予定です。



これに合わせて、Microsoftは独自のモバイルゲームアプリストアの開設を計画しています。Activision Blizzardの買収が規制当局に承認されれば、早けれ2024年にもiOS・Android向けにアプリストアを開始する準備があるとスペンサー氏がFinancial Timesに語りました。





スペンサー氏は2023年3月20日から開催される世界最大級のゲーム開発者向け会議のGame Developers Conference(GDC)に先立つインタビューで、「我々は誰かがプレイしたいと思うようなあらゆるディスプレイで、Xboxおよびサードパーティーパートナーのコンテンツを提供できるような立場にありたいと考えています」とコメントし、家庭用ゲーム機やスマートフォンに限らず、あらゆる種類の端末でユーザーが自由にゲームをプレイできるようにすることを目指しているとしました。



さらに、「現在、我々はモバイル端末でそのようなサービスを提供することができていませんが、これらのデバイスが開放されるタイミングに向けて準備を進めています」と語り、現時点ではモバイル端末でゲームの提供ができていないものの、市場が形成されるタイミングに向けて準備を進めていると主張しています。



スペンサー氏はEUのデジタル市場法の施行が「大きなチャンス」であると語っていますが、Microsoftがモバイル端末向けに独自のモバイルゲームアプリストアを開設できるタイミングを「正確に予測するのは難しい」とも語っています。それでも、既存のXboxおよびXbox Game Passをモバイル端末にまで拡張することは「かなり些細なことでしょう」と語り、プラットフォームの構築自体についてはかなり楽観視している模様。加えて、現状のXboxがモバイル端末向けにゲームを提供していない状況を「明らかな穴」とも語っています。





そんなXboxブランドからモバイルゲームアプリストアをスタートする上で重要になるのが、Call of Duty MobileやDiablo Immortal、Candy Crush Sagaなどの人気モバイルゲームアプリを保有するActivision Blizzardです。スペンサー氏は、これらの人気タイトルがApp StoreやGoogle PlayからXboxのモバイルゲームアプリストアにユーザーを引きつける上で重要な役割を担うと考えています。



なお、EUはデジタル市場法に基づき、AppleおよびGoogleに対してアプリストアでのアプリ配信に関する制限を変更するよう求めています。しかし、AppleおよびGoogleはこの圧力に対して上訴することが可能であり、デジタル市場法の施行を2024年3月以降まで遅らせることもできるそうです。