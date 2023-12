2023年12月02日 15時00分 ゲーム

MicrosoftによるXboxモバイルゲームアプリストアの開設は「数年先のことではない」とXboxのトップが発言



Microsoftはモバイルゲームアプリという分野でAppleのApp StoreおよびGoogleのGoogle Playと対抗するべく、Xboxブランドを冠したモバイルゲームアプリストアの作成を計画していると長らく報じられています。この計画が数年先の話ではなく、間もなく実現する可能性があることを、Microsoftのゲーミング担当エグゼクティブヴァイスプレジデントであるフィル・スペンサー氏が明かしています。



Microsoft In Talks To Launch App Store, Rivaling Apple - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-30/xbox-talking-to-partners-for-mobile-store-ceo-spencer-says





Xbox Pushing Ahead With Plans For Mobile Game Store, Which Isn't "Multiple Years Away" - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/xbox-pushing-ahead-with-plans-for-mobile-game-store-which-isnt-multiple-years-away/1100-6519625/



ブラジルのサンパウロで開催されたComic Con Experience(CCXP)に出席したスペンサー氏がインタビューに応じ、「(モバイルゲームアプリストアは)Microsoftの戦略の重要な部分を占めており、単独だけでなく、より多くの選択肢を求めるほかのパートナーと話し合って積極的に取り組んでいるプロジェクトです」と語り、Microsoftがモバイルゲームアプリストア構築に取り組んでいることを認めました。



モバイルゲームアプリストアのリリース日時について具体的な言及はなかったものの、「数年先になるとは思いません。それよりも早くなると思います」と述べ、Xboxのモバイルゲームアプリストアの登場が数年先のことではないとも言及しています。





なお、2023年3月にスペンサー氏はMicrosoftのモバイルアプリストアが早ければ2024年に登場する可能性があると語っていました。



MicrosoftがAppleやGoogleに対抗するモバイルゲームアプリストアを計画 - GIGAZINE





Microsoftは2023年初頭にXboxのゲームプレイし放題サブスクリプションサービスであるPC Game Passの提供地域に中南米の11カ国を追加し、ユーザー数を7%増加させることに成功しました。ペルーとコスタリカが新規ユーザーの半数を占めており、顧客の関心の高さが際立っているとスペンサー氏は語っています。また、世界的に見るとブラジルはPC Game Passにとって世界で2番目に大きな市場になっており、スペンサー氏は「多くの点でブラジルは世界的なトレンドの多くをリードしています」と語りました。そんなブラジルではモバイルゲームアプリ市場が非常に人気を集めていますが、Microsoftは同市場では大きく出遅れているのが現状です。



しかし、Microsoftもモバイルゲームアプリ市場への参入に向けて何も行っていないというわけではありません。MicrosoftはActivision Blizzardを買収しましたが、これはモバイルゲーム事業への拡大にも関連しているとスペンサー氏は言及しています。実際、Activision Blizzardはモバイルゲームアプリ史上最も人気なアプリのひとつであるCandy Crushを所有しており、2023年9月には売上高200億ドル(約2兆9000億円)を達成したばかりです。



Activision Blizzardの買収により、MicrosoftはCandy CrushだけでなくCall of Duty: Mobileやディアブロ イモータルといったゲームも所有することとなります。



なお、モバイルゲームアプリ市場の重要性を認識しているのはMicrosoftだけでありません。ソニーもモバイルゲームに焦点を当てた部門を設立しています。