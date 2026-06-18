2026年06月18日 11時10分 スマホ

Appleのティム・クックCEOがiPhoneの値上げは避けられないと発言



AI需要の急騰により、世界的なメモリ不足が続いています。この影響はAppleも避けられないようで、同社のティム・クックCEOはiPhoneをはじめとするApple製品の値上げは「避けられない」と語りました。



Exclusive | Apple Price Increases ‘Unavoidable,’ Tim Cook Says in WSJ Exclusive - WSJ

https://www.wsj.com/tech/apple-price-increases-memory-supply-199845b1





We Did the Math on Why the iPhone 18 Pro Could Cost $1,299 - WSJ

https://www.wsj.com/tech/personal-tech/apple-iphone-price-increase-e846d737



AI is hurting Apple in more ways than one: it may force iPhone price increases | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/17/ai-is-hurting-apple-in-more-ways-than-one-it-may-force-iphone-price-increases/



Tim Cook confirms price hikes are coming for iPhones, iPads, and Macs | The Verge

https://www.theverge.com/tech/951948/apple-tim-cook-price-increases-ram



Apple's Tim Cook: iPhone price increase 'unavoidable' | Mashable

https://mashable.com/tech/apple-iphone-raise-prices



ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューに応じたクックCEOは、2025年から4倍にまで上昇した半導体コストを吸収するため、次期Mac・iPhone・iPadといった製品の値上げは「避けられない」と語りました。クックCEOはどの製品が値上げされることになるのか、価格がいつ上昇するのかについては明言していません。





なお、Appleは2026年度第2四半期に、第2四半期としては過去最高の売上高を記録しています。この中で、クックCEOは半導体不足などによるコスト増がAppleの今後の業績に影響を与える可能性があると指摘していました。



Appleが2026年度第2四半期の業績を発表、iPhone 17シリーズの好調だけでなくAI需要によるMacの販売台数の伸びも - GIGAZINE





経済紙・Financial Timesの報道によると、Appleが値上げを実施すればiPhoneへの影響はほぼ確実だそうです。Appleは毎年9月に新型iPhoneを発売しているため、2026年9月の発表会で値上げが同時に発表される可能性は高いとテクノロジーメディアのTechCrunchは指摘しています。



調査会社・TechInsightsの推計によると、Appleは次期iPhone 18 Proの販売価格を200ドル(約3万2100円)引き上げる必要があるとのこと。記事作成時点でのiPhone 17 Proの販売価格は1099ドル(日本では17万9800円)からです。特に値上げされるのがメモリとストレージで、メモリはiPhone 17 Proでは39ドル(約6300円)だったのがiPhone 18 Proでは145ドル(約2万3300円)に、ストレージは13ドル(約2100円)から51ドル(約8200円)に値上げされることになると推計されています。





Appleは2026年初めに開催されたWWDC26の中で、SiriとApple Intelligenceが統合した「Siri AI」など、複数のAI機能を発表しました。これらをオンデバイスで実行するにはメモリ容量を増やす必要があります。しかし、そうすれば消費者はメモリ増量分のコストを支払わなければいけなくなります。



SiriとApple Intelligenceが統合した「Siri AI」発表、SiriやSafariやパスワードでGoogle Geminiベースの新生Apple Intelligenceを駆使できる - GIGAZINE

