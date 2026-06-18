2026年06月18日 11時15分 AI

xAIが動画生成AI「Grok Imagine Video 1.5」を一般提供開始、高速モデルの「Grok Imagine Video 1.5 Fast」も登場



xAIが画像から動画を生成できる動画生成AI「Grok Imagine Video 1.5」の、Imagine APIでの一般提供を開始しました。



Grok Imagine Video 1.5 | xAI

https://x.ai/news/grok-imagine-video-1-5





Grok Imagine Video 1.5 is here



Our new image-to-video model with sharper realism, better physics and faster generations 🧵https://t.co/zGhs9czkC5 pic.twitter.com/9X4YicpMH8 — xAI (@xai) June 17, 2026



Grok Imagine Video 1.5は、xAIが2026年6月に「Grok Imagine 1.5 Preview」としてプレビュー版をリリースしていた動画生成AIです。Grok Imagine Video 1.5は複数のAIベンチマークで世界1位や2位を獲得しています。



動画生成AI「Grok Imagine 1.5 Preview」が動画生成AIベンチマークで世界1位と2位を獲得 - GIGAZINE





このGrok Imagine Video 1.5が、xAIのImagine APIで一般提供開始となりました。これに伴い、プレビュー版として提供されていたGrok Imagine 1.5 Previewは提供終了となります。



また、ウェブ版・iOS・Android版のGrokでは、Grok Imagine Video 1.5の高速モデルであるGrok Imagine Video 1.5 Fastが利用可能となりました。



Grok Imagine Video 1.5 Fastは以前のモデルと比べて動画の生成速度がほぼ倍増しており、6秒間の720p動画を約25秒で生成することが可能。以前のモデルの場合、同様の動画を生成するのに40秒以上かかりました。



VFXアーティスト向けのクリエイティブな実験プラットフォームであるHEAVY PULPは、xAIとコラボレーションしてGrok Imagine Video 1.5 Fastを使って動画を作成・公開しています。





なお、xAIはクリエイティブワークフローを改善するための新機能を今後数日間で段階的に展開していくとしています。リリース予定の新機能は、左側のサイドバーに表示される「プロジェクト」、プロジェクト上で複数のエージェントを並行起動できる「複数エージェント」、ライブラリ検索が可能な「検索」です。

