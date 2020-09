2020年09月09日 12時30分 ハードウェア

SamsungがHuaweiへの制裁に参加、チップ供給を中断

by DennisM2



アメリカのトランプ政権が2020年8月17日に発表したHuaweiに対する輸出管理強化を受け、韓国のハードウェア大手のSamsungと半導体大手のSKハイニックスがHuaweiに対するチップ供給を2020年9月15日から中断すると発表しました。



Samsung, SK Hynix to suspend trade with Huawei - UPI.com

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/09/08/Samsung-SK-Hynix-to-suspend-trade-with-Huawei/8351599575868/



Samsung reportedly cutting off chip sales to Huawei - The Verge

https://www.theverge.com/2020/9/8/21427769/samsung-huawei-trump-us-sanctions-end-trade-chip-semiconductors



Samsung and SK Hynix Suspending Chip Shipments to Huawei

https://www.webpronews.com/samsung-and-sk-hynix-suspending-chip-shipments-to-huawei/



以前からアメリカは、Huaweiをはじめとする中国製品はバックドア経由でアメリカのネットワークに対するスパイ行為を行っており、安全保障上のリスクがあると主張してきました。2018年2月にはFBI・CIA・NSAなどの諜報機関の長官がHuawei製のスマートフォンを使わないように呼びかけただけでなく、2019年5月にはトランプ政権が「情報通信上のリスクがある外国製品の取引を禁止する」という大統領令に署名して、実質的なHuawei排斥をスタートしました。



トランプ大統領が「情報通信上のリスクがある製品」の取引を禁止する大統領令に署名、Huawei排除に向けての動きか - GIGAZINE



by Gage Skidmore



この大統領令によってGoogleがHuaweiのAndroidサポートを停止し、Huawei製スマートフォンはGoogle PlayなどのGoogleサービスが一切利用できなくなりました。



GoogleがHuaweiのAndroidサポートを停止、今後のHuaweiスマホはGoogle PlayなどのGoogleサービスが一切利用できなくなる模様 - GIGAZINE





トランプ政権は2020年5月にはHuaweiと関連企業114社に対して輸出管理を強化すると発表。これらの企業に対するアメリカ製品の輸出・再輸出を原則不可能にしました。2020年8月17日にはHuaweiによるアメリカテクノロジーへのアクセスはさらに制限され、アメリカのテクノロジー・ソフトウェアを用いた生産にさらなる制限が課されました。



アメリカによるHuaweiおよび関連企業への輸出管理がさらに強化、新たに38の関連企業をリストに追加 - GIGAZINE





一連の制裁のため、Huaweiは5Gに対応した最新のハイエンドチップ「Kirinチップ」の製造を強制的に停止せざるを得ない状態に追い込まれていました。こうした状況の中、SamsungとSKハイニックスという韓国のチップメーカー大手が制裁に新たに参加したことで、Huaweiはさらに困窮するとみられています。



一方で、SKハイニックスにとって中国は「お得意様」であり、2020年上半期の総売上133億ドル(約1兆4000億円)のうち、およそ40%である55億ドル(約5800億円)が中国でのものでした。中国のトップシェアメーカーがHuaweiなので、制裁に参加することでSKハイニックスは大きな打撃を受けることになります。