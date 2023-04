2023年04月18日 13時00分 メモ

中国人2人がニューヨークに秘密警察署を設置したとして逮捕される&中国公安職員40人がアメリカ居住者を対象にした「国境を越えた弾圧計画」を実行したとして起訴される



2023年4月17日に、ニューヨーク州マンハッタンのチャイナタウンに秘密警察署を設置して中国政府に批判的な人物を監視していたとして、中国人2人が逮捕されました。さらに、同日には「アメリカに住む中国政府に批判的な中国人」の言論抑圧を試みていたとして、中国公安部の職員40人を含む合計44人が連邦検事局によって起訴されいています。



Two Arrested for Operating Illegal Overseas Police Station of the Chinese Government | OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-operating-illegal-overseas-police-station-chinese-government





40 Officers of China’s National Police Charged in Transnational Repression Schemes Targeting U.S. Residents | OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/40-officers-china-s-national-police-charged-transnational-repression-schemes-targeting-us





秘密警察署を設置していたとして逮捕されたのはニューヨーク州ブロンクス在住のLu Jianwang61歳とニューヨーク州マンハッタン在住のChen Jinping59歳の2人です。2人は中国公安部の指示に従ってマンハッタンのチャイナタウンに秘密警察署を設置しており、「中国からアメリカに逃亡した人物を脅迫し、中国に帰還するように促す」「アメリカに在住する中国人活動家の住所を特定する」といった行為に及んでいたとのこと。



2022年10月に連邦捜査局(FBI)は秘密警察署に関する調査を開始し、2人から携帯電話を押収。携帯電話からは「中国公安部との通信を削除した形跡」が発見され、2人が削除の事実を認めたため逮捕に至りました。





司法省国家安全保障局のマシュー・G・オルセン司法次官補は「中国共産党は、その抑圧的な治安組織を通じて、政府に批判的な人々を監視するための物理的な拠点をニューヨークに確立しました。中国共産党の行為は、国家として許容できる範囲を大きく超えています。私たちは、権威主義的な抑圧の脅威からアメリカに住むすべての人々の自由を断固として守り抜きます」と述べ、中国政府を強く非難しています。



さらに、上記の逮捕と同日に「アメリカに住む中国政府に批判的な人物の言論を抑圧するために、偽のSNSアカウントを用いた弾圧計画を実行した」として中国公安部の職員40人と中国サイバースペース管理局(CAC)の職員2人を含む44人がニューヨーク東部地区の連邦検事局によって起訴されました。



アメリカ司法省の発表によると、起訴された人物は「912 Special Project Working Group(912特別プロジェクトワーキンググループ)」の一員として行動していたとのこと。グループはTwitterなどのSNS上に数千個の偽アカウントを作成し、「中国のプロパガンダを拡散する」「中国政府に批判的な人物に脅迫ダイレクトメッセージを送りつける」「反政府的なビデオ会議に参加し、音楽を大音量で流したり叫び声を上げたりして妨害する」といった行為に及んでいました。





アメリカ司法省は、912特別プロジェクトワーキンググループの行為を「国家主導の犯罪計画」と位置付けており、中国政府を厳しく非難しています。