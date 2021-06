2021年06月19日 20時00分 サイエンス

マジックマッシュルームの幻覚成分を1回服用するだけで「慢性的な頭痛が半減」するとの研究結果



マジックマッシュルームに含まれるシロシビンは、日本を含む多くの国々の法律で厳しく制限されている幻覚成分ですが、近年ではうつ病の「画期的治療薬」として承認されるなど医薬品としての効果が見直されているほか、合法化に踏み切る地域も増えています。新たに、片頭痛に苦しむ人にごく少量のシロシビンを投与した実験により、「シロシビンはたった1回投与するだけで慢性的な頭痛に持続的な治療効果を与える可能性がある」ことが判明しました。



Exploratory Controlled Study of the Migraine-Suppressing Effects of Psilocybin | SpringerLink

https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-020-00962-y



Psilocybin & migraine: First of its kind trial reports promising results

https://newatlas.com/health-wellbeing/psilocybin-migraine-psychedelic-clinical-trial-promising-results/



A single dose of psilocybin has a lasting therapeutic effect on migraine headache, according to a new placebo-controlled study

https://www.psypost.org/2021/05/a-single-dose-of-psilocybin-has-a-lasting-therapeutic-effect-on-migraine-headache-according-to-a-new-placebo-controlled-study-60793



シロシビンが頭痛に効果を示すということは、これまでにもたびたび指摘されてきましたが、それを裏付ける科学的な証拠はこれまでありませんでした。そこで、イェール大学医学部のエマニュエル・シンドラー助教授らの研究チームは、片頭痛に悩まされている人を対象とした実験を行い、シロシビンが慢性的な頭痛にもたらす影響を調べました。





シンドラー助教授は実験の意義について、「私は長年にわたり神経薬理学の研究に従事した経験から、幻覚成分が人間の脳の働きをより深く理解する上で役立つことを高く評価しています。ある時、『シロシビンなどの幻覚成分が含まれる薬を1回または数回程度服用しただけで、ある種の頭痛性疾患に継続的な改善が見られた』という報告を読んで、この薬が頭痛の原因の解明や新たな治療法の確立に役立つのではないかと考えました」と説明しています。



実験には、頻繁に発生する片頭痛に苦しむ女性7人と男性3人が参加し、2週間間隔で2回に分けて薬が入ったカプセルを服用しました。この時、どれが偽薬入りのプラセボ用カプセルで、どれがシロシビン入りのカプセルなのか、参加者にも実験担当者にも分からないようにしたとのこと。研究チームによるとこの実験は、シロシビンと片頭痛の関係について調べた二重盲検プラセボ対照​試験としては初の実験とのことです。



その後、頭痛の有無や程度を記録した被験者らの日誌を調べたところ、シロシビンを飲んだ被験者は、カプセルを服用後の2週間における片頭痛の頻度が半減していることが確認されました。さらに、片頭痛の頻度だけでなく、痛みのひどさや片頭痛がもたらす機能障害も30%軽減することがわかりました。





シンドラー氏は、この実験が小規模で予備的なものに過ぎないことから、シロシビンの頭痛抑制効果の検証にはさらなる研究が必要だということを強調しています。また、片頭痛ひとつとっても脳、免疫系、遺伝、環境などさまざまな要因が絡んでいるため、「あらゆる頭痛に効く特効薬」と呼べるものも存在しないとのこと。さらに、シロシビンを乱用すると心身に重大な影響があることにも注意が必要だとしています。



その上でシンドラー氏は、「今回の研究では、シロシビンは1回しか投与されず、投与量も最小限度の低容量でした。しかし、幻覚体験をほとんど、あるいはまったく体験しない程度の投与量でも、その後の2~3週間にわたって片頭痛が軽減された上に、重大な副作用も見られませんでした。そのため、今後はシロシビンやシロシビンに関連する化合物が、片頭痛の治療の選択肢に数えられるようになるかもしれません」と述べました。