マジックマッシュルームの幻覚成分「シロシビン」が拒食症の治療に有効かもしれないと臨床試験で示される

Psychedelic psilocybin could treat anorexia in some patients, trial suggests | Live Science https://www.livescience.com/health/medicine-drugs/psychedelic-psilocybin-could-treat-anorexia-in-some-patients-trial-suggests 拒食症とも呼ばれる神経性食欲不振症は、やせた体形への強い願望や肥満に対する病的な恐怖心などが原因となり、極端な食事制限を伴うダイエットに走ってしまう病気です。10代の女性に多く見られる精神疾患であり、栄養失調による無月経や低血圧、低カリウム血症、肝機能障害、ホルモンバランスの異常といった症状が現れます。 神経性食欲不振症の患者は十分にやせている状態であってもさらに体重を減らそうと試み、わずかな体重増加でさえも失敗とみなす傾向があるほか、自分自身が病気であることを認めたがらないケースが多いとのこと。診断が下された患者の約70%は10年以内に回復するものの、過酷なダイエットのために突然死してしまう患者も多く、10年後死亡率が10%に達する危険な病気です。また、神経性食欲不振症は治療が難しいことでも知られており、承認された治療薬は存在していません。

マジックマッシュルーム の幻覚成分である シロシビン は、 うつ病 や アルコール依存症 、 頭痛 などの治療に役立つ可能性があることが示唆されています。新たに、人間を対象にした臨床試験でシロシビンが致命的な 神経性食欲不振症(拒食症) の治療に有効である可能性が示されました。 Psilocybin therapy for females with anorexia nervosa: a phase 1, open-label feasibility study | Nature Medicine https://www.nature.com/articles/s41591-023-02455-9

2023年07月25日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

