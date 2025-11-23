2025年11月23日 22時00分 サイエンス 習慣性流産の原因解明へ新たな手がかりが見つかる

シドニー大学のビクター・チャン心臓研究所とロイヤル女性病院の研究グループが、妊娠を望むカップルの50組に1組という決して少なくない割合で起こる深刻な問題である習慣性流産のメカニズム解明につながる研究成果を発表しました。



Identification of potential NAD-related biomarkers of recurrent miscarriage risk

https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/deaf195/8307317



New clues to why some women experience recurrent miscarriage

https://medicalxpress.com/news/2025-11-clues-women-recurrent-miscarriage.html



ハルトムート・クニー博士とサリー・ダンウッディ教授が主導したオーストラリアの研究チームは、流産が起こる原因として、体内でのビタミンB3（ナイアシン）やNAD（ニコチン酸アミドアデニンジヌクレオチド）の代謝における個人差が関係しているかどうかを調査しました。ダンウッディ教授が2017年に行った「マウスモデルでは、NAD濃度の低下が先天性異常や流産を引き起こすが、ビタミンB3の補給によって予防できる」という研究結果からNAD不足が流産の一因となる可能性が示唆されていました。



2回以上連続して流産を経験した女性88人と、流産歴のない女性の血液・血漿・尿サンプルを分析したところ、反復流産を経験した女性では、NAD関連代謝物3種類に明確な変化が見られました。これらの差異はビタミンB3サプリメントの摂取の有無にかかわらず認められたことから、代謝バランスの乱れが関与している可能性があります。人間では単にNADが不足しているだけでなく、ビタミンB3の代謝過程における変化も重要な役割を果たしていることが判明しました。



研究チームはこれらの発見を基に、2026年2月に開始予定の新たな3年間のプロジェクトを進めています。ロイヤル女性病院とネピアン病院から募集した3つのグループを対象とし、反復流産を経験した女性・現在反復流産中の女性・流産歴のない女性の各グループから血液と尿のサンプルを採取し、詳細な健康状態と生活習慣に関するアンケートと、NADレベルと関連代謝物を調査し以下の点が明らかになる予定です。



・流産リスクの上昇を示す可能性のあるNAD関連バイオマーカーの特定

・流産の発生時期と回数がNAD代謝物レベルにどう相関しているかの調査

・食事内容と栄養補助食品がNAD代謝に及ぼす影響の評価

・NAD代謝と反復流産リスクの相互作用が考えられる他の臨床的要因の調査



この研究が最終的に反復流産のリスクがある女性を特定する診断検査の開発につながり、関連する生物学的メカニズムの理解が深まることで、将来的には流産の一部を予防できるようになることが期待されています。キュニー博士は「私たちの目標は、その背後にある生物学的メカニズムを理解することで、このような悲しみを経験する家族が少しでも減るようにすることです」と述べています。 この記事のタイトルとURLをコピーする





シドニー大学のビクター・チャン心臓研究所とロイヤル女性病院の研究グループが、妊娠を望むカップルの50組に1組という決して少なくない割合で起こる深刻な問題である習慣性流産のメカニズム解明につながる研究成果を発表しました。



Identification of potential NAD-related biomarkers of recurrent miscarriage risk

https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/deaf195/8307317



New clues to why some women experience recurrent miscarriage

https://medicalxpress.com/news/2025-11-clues-women-recurrent-miscarriage.html



ハルトムート・クニー博士とサリー・ダンウッディ教授が主導したオーストラリアの研究チームは、流産が起こる原因として、体内でのビタミンB3（ナイアシン）やNAD（ニコチン酸アミドアデニンジヌクレオチド）の代謝における個人差が関係しているかどうかを調査しました。ダンウッディ教授が2017年に行った「マウスモデルでは、NAD濃度の低下が先天性異常や流産を引き起こすが、ビタミンB3の補給によって予防できる」という研究結果からNAD不足が流産の一因となる可能性が示唆されていました。



2回以上連続して流産を経験した女性88人と、流産歴のない女性の血液・血漿・尿サンプルを分析したところ、反復流産を経験した女性では、NAD関連代謝物3種類に明確な変化が見られました。これらの差異はビタミンB3サプリメントの摂取の有無にかかわらず認められたことから、代謝バランスの乱れが関与している可能性があります。人間では単にNADが不足しているだけでなく、ビタミンB3の代謝過程における変化も重要な役割を果たしていることが判明しました。





研究チームはこれらの発見を基に、2026年2月に開始予定の新たな3年間のプロジェクトを進めています。ロイヤル女性病院とネピアン病院から募集した3つのグループを対象とし、反復流産を経験した女性・現在反復流産中の女性・流産歴のない女性の各グループから血液と尿のサンプルを採取し、詳細な健康状態と生活習慣に関するアンケートと、NADレベルと関連代謝物を調査し以下の点が明らかになる予定です。



・流産リスクの上昇を示す可能性のあるNAD関連バイオマーカーの特定

・流産の発生時期と回数がNAD代謝物レベルにどう相関しているかの調査

・食事内容と栄養補助食品がNAD代謝に及ぼす影響の評価

・NAD代謝と反復流産リスクの相互作用が考えられる他の臨床的要因の調査



この研究が最終的に反復流産のリスクがある女性を特定する診断検査の開発につながり、関連する生物学的メカニズムの理解が深まることで、将来的には流産の一部を予防できるようになることが期待されています。キュニー博士は「私たちの目標は、その背後にある生物学的メカニズムを理解することで、このような悲しみを経験する家族が少しでも減るようにすることです」と述べています。