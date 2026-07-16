ソフトウェア

AIエージェント「Grok Build」がオープンソース化される


日本時間の2026年7月16日、SpaceXAI(旧称：xAI)がAIエージェントアプリ「Grok Build」のオープンソース化を発表しました。

Open Source | SpaceXAI
https://x.ai/open-source


Grok Buildは2026年5月に公開されたAIエージェントで、Grok 4.5による自動コーディングが可能です。コーディングを自律的に実行させるだけでなく、ターミナル内でGrokに質問したりPlanモードでコーディング計画を立案したりといった操作も可能。また、SkillsやMCPサーバーによる機能拡張にも対応しています。

xAIがコーディングエージェントCLIツール「Grok Build」のベータ版をリリース - GIGAZINE


そんなGrok Buildのソースコードが日本時間の2026年7月16日にオープンソース化されました。コードは以下のリンク先で公開されており、ライセンスはApache License Version 2.0を採用しています。

GitHub - xai-org/grok-build: SpaceXAI's coding agent harness and TUI. Fullscreen, mouse interactive, extensible. · GitHub
https://github.com/xai-org/grok-build


SpaceXAIはGrok Buildの脆弱(ぜいじゃく)性を発見したユーザーに対してHackerOneでの報告を呼びかけています。

X / xAI | Bounty Policy | HackerOne
https://hackerone.com/x?type=team


なお、Grok Buildを巡っては「コードベースや認証情報がSpaceXAIのサーバーに送信されている」という問題が報告されています。SpaceXAIによると、Grok Buildの初期ベータ版ではデータアップロード機能がデフォルトで有効になっていたとのこと。その後、2026年7月12日にデータアップロード機能をデフォルトで無効化し、それまでにアップロードされたすべてのコーディングデータを削除したそうです。

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in AI,   ソフトウェア, Posted by log1o_hf

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