AIエージェント「Grok Build」がオープンソース化される
日本時間の2026年7月16日、SpaceXAI(旧称：xAI)がAIエージェントアプリ「Grok Build」のオープンソース化を発表しました。
Open Source | SpaceXAI
https://x.ai/open-source
We've open-sourced Grok Build and have reset usage limits for all users.— SpaceXAI (@SpaceXAI) July 15, 2026
Open sourcing Grok Build allows anyone to support making a reliable and robust harness. Check out our code, including the Git repo for the Grok Build CLI. https://t.co/3SSvPu2Nrz
Grok Buildは2026年5月に公開されたAIエージェントで、Grok 4.5による自動コーディングが可能です。コーディングを自律的に実行させるだけでなく、ターミナル内でGrokに質問したりPlanモードでコーディング計画を立案したりといった操作も可能。また、SkillsやMCPサーバーによる機能拡張にも対応しています。
xAIがコーディングエージェントCLIツール「Grok Build」のベータ版をリリース - GIGAZINE
そんなGrok Buildのソースコードが日本時間の2026年7月16日にオープンソース化されました。コードは以下のリンク先で公開されており、ライセンスはApache License Version 2.0を採用しています。
GitHub - xai-org/grok-build: SpaceXAI's coding agent harness and TUI. Fullscreen, mouse interactive, extensible. · GitHub
https://github.com/xai-org/grok-build
SpaceXAIはGrok Buildの脆弱(ぜいじゃく)性を発見したユーザーに対してHackerOneでの報告を呼びかけています。
X / xAI | Bounty Policy | HackerOne
https://hackerone.com/x?type=team
なお、Grok Buildを巡っては「コードベースや認証情報がSpaceXAIのサーバーに送信されている」という問題が報告されています。SpaceXAIによると、Grok Buildの初期ベータ版ではデータアップロード機能がデフォルトで有効になっていたとのこと。その後、2026年7月12日にデータアップロード機能をデフォルトで無効化し、それまでにアップロードされたすべてのコーディングデータを削除したそうです。
In response to user questions about privacy: Since launch, Grok Build has fully respected zero data retention (ZDR). All users have always had the ability to disable data upload in the CLI.— SpaceXAI (@SpaceXAI) July 15, 2026
When data upload was disabled, this choice was respected. In the early beta, data…
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in AI, ソフトウェア, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article The AI agent 'Grok Build' is now open so….