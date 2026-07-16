2026年07月16日 11時07分 ソフトウェア

Apple純正地図の「Appleマップ」はサービス開始時に一部カテゴリの広告を掲載しない



現地時間の2026年7月14日、Appleが自社プラットフォームで広告を掲載する広告サービス・Apple Ads向けに「Appleの広告サービスに関するニュース、株式、地図、スポーツ番組に関するポリシー」を発表しました。



News and Stocks, Maps, and Sports Policies - Apple Ads

https://ads.apple.com/news-and-stocks-maps-and-sports-programming-policies





Apple bans home services from its upcoming Maps ads | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/15/apple-quietly-reveals-how-its-maps-ads-will-differ-from-googles/



Apple Maps won't allow ads from these categories at launch - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/07/15/apple-maps-wont-allow-ads-from-these-categories-at-launch/



Apple Maps ad rules ban home services, political ads

https://appleinsider.com/articles/26/07/15/apple-maps-ads-exclude-home-services-political-ads-and-more



Appleは2026年夏までに、アメリカおよびカナダでApple純正の地図サービスである「Appleマップ」の検索結果に広告を掲載する予定です。Appleによると、広告は検索結果の上部と、アプリ内の新しい「おすすめスポット(Suggested Places)」というウィジェットに表示されます。



Appleは2026年夏までにAppleマップの検索結果に広告を掲載する計画 - GIGAZINE





以下の画像の左が「おすすめスポット」で、このうち上部のものが広告で、「Ad」という表記が付いています。以下の画像の右は、検索結果上部に表示される広告です。





その後、Appleマップの広告に関する情報は何も公開されていなかったのですが、Appleは2026年7月14日に「Appleの広告サービスに関するニュース、株式、地図、スポーツ番組に関するポリシー」を発表しました。このポリシーには、Appleの純正アプリであるニュース・株価・マップなどに掲載されることになる広告に関する詳細な規定が記されているだけでなく、暴力・武器・麻薬などの広告掲載が禁止されるコンテンツに関する記述もあります。



AppleはAppleマップに掲載することを禁止する広告について、暴力・武器・麻薬に関するもの以外に、以下の3つのカテゴリを挙げました。



・ホームサービス

配管、電気工事、鍵屋、空調設備、害虫駆除、屋根工事、一般請負サービスなどを含む、直接的もしくは間接的にホームサービスを宣伝する広告コンテンツは禁止されています。



・保釈保証金

刑事事件の公判前釈放に関連する保釈保証金サービスまたは保証証券サービスを直接的または間接的に宣伝する広告コンテンツは禁止されています。



・仮想通貨ATM

仮想通貨ATMを含む、直接的もしくは間接的に仮想通貨ATMを宣伝する広告コンテンツは禁止されています。



これに加えて、Appleは医療サービスに関する広告を「ケースバイケースで評価する」と説明しています。





テクノロジーメディアのTechCrunchは、「特に注目すべきはホームサービスの広告掲載を禁止している点です。この点が、ローカルサービス広告カテゴリで最大規模を誇るGoogleとは一線を画している点でもあります。Appleの方針は、同社が当初は顧客が実際に訪れる実店舗のある場所に広告を限定していることを示唆しています」と指摘。加えて、「このアプローチはAppleの広告を従来の有料検索広告ではなく、より自然な地図情報のように見せるのに役立つ可能性がある」と記しました。



また、鍵屋やガレージドア修理業者などのホームサービスを提供する事業者は、追加の認証が必要となる場合が多いため、ホームサービス関連の広告をまとめて禁止することで「Appleマップで広告事業を本格的に展開する際に、Appleの手間を省くことにつながる」とTechCrunchは報じています。

