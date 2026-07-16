2026年07月16日 11時08分 ゲーム

NVIDIAとセガがパートナーシップを締結、「バーチャファイター クロスロード」などのSEGAタイトルがNVIDIA RTX Sparkでプレイ可能に



NVIDIAとセガが提携を拡大し、2027年発売予定の格闘ゲーム「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS」をはじめとする今後のセガ作品を、NVIDIAの新しいPC向けプラットフォーム「RTX Spark」に対応させることを発表しました。両社はレイトレーシングやDLSS、AI技術を活用し、薄型ノートPCや小型デスクトップPCでも高品質なゲーム体験を提供することを目指します。



NVIDIA and Japan Bring Full-Stack AI and Robotics to Every Industry | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/japan-ecosystem-2026/#sega



2026年7月15日には東京・秋葉原にあるセガのゲームセンター「GiGO秋葉原3号館」にNVIDIAの創業者であるジェンスン・フアンCEOとセガの里見治紀会長、内海州史社長、セガ元社長の入交昭一郎氏、セガ出身のゲームクリエイターである鈴木裕氏らによるトークショーが開催されました。





この中でNVIDIAは、セガが開発中の3D格闘ゲーム「バーチャファイター クロスロード」と今後発売するゲームが、NVIDIAの新チップ「RTX Spark」をサポートすると発表しました。



『VIRTUA FIGHTER CROSSROADS』1stトレーラー - YouTube





RTX Sparkは、NVIDIAの「GB10 Superchip」を搭載するWindows搭載ノートPCや小型デスクトップPC向けのプラットフォームで、ゲームだけでなく、生成AIやコンテンツ制作、パーソナルAIエージェントの利用も想定されています。



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NVIDIA公式でRTX Sparkの対応が発表された「バーチャファイター クロスロード」は、2027年に発売される予定。また、セガは同作だけでなく、今後発売する複数のタイトルでもRTX Sparkへの対応を進める方針ですが、具体的な対象作品や対応機能については明らかにしていません。





NVIDIAによると、RTX Sparkに対応するゲームでは、リアルタイムレイトレーシングやDLSS、AIを利用した描画技術などを活用できるようになります。DLSSは、低い解像度で生成した映像をAIで高解像度化したり、フレームの間に新たな映像を生成したりすることで、画質とフレームレートの両立を図る技術です。



ハードウェア関連のニュースサイトであるTom's Hardwareは、RTX SparkがArmベースのWindowsプラットフォームであることから、セガのゲームがx86アプリ向けの互換機能「Prism」に頼らず、Windows on Arm向けにネイティブ対応する可能性があると推測しています。また、DLSSによるアップスケーリングやフレーム生成への対応も予想されています。





セガとNVIDIAの関係は30年以上前にさかのぼります。NVIDIAの初期製品であるグラフィックスチップ「NV1」は、四角形を基本単位として3D映像を描画する方式を採用しており、同様の描画方式を使っていたセガのゲームとの相性が良く、PC版「バーチャファイター」にも利用されました。NVIDIAは、NV1が世界初期の3D対戦格闘ゲームの1つである「バーチャファイター」のPC展開を支えたと説明しています。



その後、NVIDIAはセガの家庭用ゲーム機「ドリームキャスト」に搭載するグラフィックスチップの開発に参加しましたが、セガは最終的にNECが製造するPowerVR系のチップを採用しました。それでもセガはNVIDIAに500万ドル(当時の為替を考慮しない単純換算で約8億1000万円)を支払い、この資金がNVIDIA初のDirectX対応GPU「RIVA 128」の開発を支えることになったとされています。



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NVIDIAは、過去のアーケードゲームや家庭用ゲーム機をめぐるセガとの協力関係を「AIやレイトレーシングを備えた次世代Windows PCへと発展させる取り組み」だと位置づけています。

