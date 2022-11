2022年11月06日 16時30分 ネットサービス

Appleは動画配信にも広告を盛り込むべくメジャーリーグサッカーの独占ライブ配信を活用することを計画している



Appleはアメリカのプロサッカーリーグである「メジャーリーグサッカー(MLS)」と提携し、同リーグの全試合を独占ライブ配信する契約を結びました。AppleはMLSの試合および関連番組の配信中に、広告を表示することを計画しており、広告主やMLSのスポンサーと協議を進めていると、Bloombergが報じています。



Apple’s Next Step in Ads Will Be Built Around New Soccer Deal (AAPL) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-04/apple-s-next-step-in-ads-will-be-built-around-new-soccer-deal



Apple’s reportedly building an advertising network for its Major League Soccer games - The Verge

https://www.theverge.com/2022/11/5/23441872/apple-advertisements-mls-major-league-soccer-games-2023



2022年6月、AppleはMLSと10年間の独占配信契約を結んだことを発表しました。これにより、Appleは2023年2月からApple TVアプリを通じて、MLSの全試合およびMLSと提携しているアメリカ・カナダのプロサッカーリーグであるMLS Next Proと、ユースサッカーリーグのMLS Nextの全試合をApple TVで配信することとなりました。MLSのストリーミングサービスはApple TV+に加入しているユーザーは追加費用なしで利用可能で、非加入者も追加費用なしでも一部の試合を無料視聴でき、MLSのシーズンチケット購入者も視聴可能になるとのこと。



Appleがプロサッカーリーグの独占放送権を10年分獲得、2023年からApple TVで配信開始 - GIGAZINE





Bloombergの報道によると、AppleはApple TV+加入者やシーズンチケット購入者も含む、あらゆるユーザー向けに広告を配信することを計画しています。これはAppleがApple TVで配信中の「フライデーナイト ベースボール」に取り入れている広告スタイルと同じようなものになるとのこと。



Apple TV App で「フライデーナイト ベースボール」を観る - Apple サポート (日本)

https://support.apple.com/ja-jp/HT213099





2022年8月、BloombergはAppleの広告事業が年間約40億ドルの収益をあげており、同社はこの数字を2倍に増やしたいと考えていると報じました。このために、Appleはマップ、ポッドキャスト、ブックといったアプリに広告配置スペースを設けることを計画しています。



なお、すでにAppleは公式アプリストアのApp Storeに多くの広告掲載スペースを設けており、2022年10月には「Today」や「あなたにおすすめ」といった領域にも新しく広告を配置するようになるとアナウンスしました。



App Storeの広告表示範囲が「Today」や各アプリの個別ページにも拡大することが開発者に通知される - GIGAZINE