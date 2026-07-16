Appleの製品保証サービス「AppleCare＋」が値上げされるとの報道
Apple製品が故障した際に迅速な修理サービスを利用できるようになる製品保証サービスのAppleCare＋が値上げされると、Bloombergが報じています。
Apple Boosts AppleCare+ Monthly Prices by 50 Cents in Latest Increase - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-15/apple-boosts-applecare-monthly-prices-by-50-cents-in-latest-increase
Apple’s reportedly raising the price for AppleCare Plus on Macs and iPads | The Verge
https://www.theverge.com/tech/966219/apple-care-plus-price-increase
Apple bumps monthly AppleCare+ for iPad, Mac by 50 cents
https://appleinsider.com/articles/26/07/15/apple-bumps-monthly-applecare-for-ipad-mac-by-50-cents
Appleの内部情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者によると、AppleはMacおよびiPad向けのAppleCare＋の料金を間もなく値上げする予定だそうです。値上げ幅は月額0.5ドル(約81円)、年額5ドル(約810円)の予定で、既存の加入者に値上げは適応されません。
値上げが予定通り実施されると、13インチMacBook AirのAppleCare＋の料金は月額プランは7.49ドル(約1200円)から7.99ドル(約1300円)に、年間プランは74.99ドル(約1万2200円)から79.99ドル(約1万3000円)になります。
日本における記事作成時点での13インチMacBook AirのAppleCare＋の料金は、年間プランで1万1800円です。
なお、Appleは2026年5月にiPadおよびMacの値上げを実施したばかり。
AppleがMacやiPadなどを一斉値上げ、MacBook Airは4万円アップでもiPhoneとApple Watchは価格キープ - GIGAZINE
Appleは記事作成時点ではiPhoneの値上げを実施していませんが、同社のティム・クックCEOはiPhoneの値上げについて「避けられない」と発言しています。
Appleのティム・クックCEOがiPhoneの値上げは避けられないと発言 - GIGAZINE
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