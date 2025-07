Appleは2026年上半期にM5搭載MacBook Pro・iPhone 17e・M4搭載iPad Air・Mac向け外部モニターなどの発売を計画している

Appleは2026年上半期に低価格帯の新しいiPhoneや、新型Macなどの野心的な新製品の発売を計画しているとBloombergが報じました。 Apple Plans New MacBook Pro, iPhone 17e and iPads by Early 2026 - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-10/apple-plans-new-macbook-pro-iphone-17e-and-ipads-by-early-2026 Apple関連の内部情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が関係者から入手した情報によると、Appleは2026年春までに複数の新製品を発売することを計画しているそうです。2026年春までに発売予定の新製品には、エントリーモデルの新型iPadやiPad Air、Mac向けの外部モニター、iPhone 17eなどが含まれます。

2025年07月11日 11時56分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

