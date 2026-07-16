2026年07月16日 10時28分 ネットサービス

イーロン・マスクがX(旧Twitter)のソースコード全公開を告知



イーロン・マスク氏がXのすべてのコードベースをオープンソース化することを告知しました。





Once we have completed our review for security vulnerabilities, we will make the entire codebase of 𝕏 open source, with no exceptions.



Moreover, we will invite third party reviewers to examine the system that is running to confirm that the open source code is what is running.… — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2026



マスク氏は日本時間の2026年7月15日に突如としてXの全コードベースのオープンソース化を告知しました。記事作成時点ではセキュリティ関連のレビュー中で、レビューが完了次第ソースコードをすべて公開するそうです。マスク氏の告知全文と日本語訳は以下の通り。



「セキュリティ脆弱(ぜいじゃく)性のレビューが完了したら、Xのすべてのコードベースを例外なくオープンソース化します。さらに、第三者を監査役として招待し、Xのシステムが実際にオープンソースのコードで稼働していることを確認できるようにします。唯一信じられるのは完全な透明性による信頼のみです」



Once we have completed our review for security vulnerabilities, we will make the entire codebase of 𝕏 open source, with no exceptions.



Moreover, we will invite third party reviewers to examine the system that is running to confirm that the open source code is what is running.



Trust through total transparency is the only thing that should be believed.



なお、マスク氏はTwitterの買収直後から「タイムラインに表示する投稿の選択アルゴリズム」のオープンソース化を明言しており、実際に2023年3月31日にアルゴリズムが公開された経緯があります。



Twitterが「おすすめ」タイムラインの投稿選択アルゴリズムをオープンソース化して公開、誰でもダウンロード可能に - GIGAZINE





ただし、アルゴリズムはソースコード公開後も多数の変更が施されたはずですが、公開されているコードには更新が反映されていません。公開されている分のコードは以下のリンク先で確認できます。



GitHub - twitter/the-algorithm: Source code for the X Recommendation Algorithm · GitHub

https://github.com/twitter/the-algorithm

