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イーロン・マスクがTwitter機能改善リクエストを受付中、「いいね数」が重視されるので誰にでもチャンスあり


Twitterのイーロン・マスクCEOが、自身のTwitterアカウントで「Twitterの機能追加やバグ修正リクエスト」の募集を2023年2月14日に始めました。寄せられたリクエストの「いいね数」や「実装しやすさ」を考慮した上で開発を進めるとのことです。

What are your top requests for Twitter features & bug fixes?

— Elon Musk (@elonmusk)


2023年2月14日に、マスクCEOは「Twitterの機能やバグ修正に関するトップリクエストは何ですか？」とツイート。さらに「いいねの数と実装しやすさを優先します」と付け加え、機能改善やバグ修正に関する意見の投稿をユーザーに呼びかけています。

We will prioritize by number of likes times ease of implementation

— Elon Musk (@elonmusk)


上記のツイートに寄せられているコメントのうち、記事作成時点でいいね数の多いツイートが以下。

「フォロー中のユーザーのツイートを、時系列順に表示して欲しい」

To see the people we follow’s tweets in reverse chronological order (newest first). No filtering, no threading.

— James Newburrie (the sensible centre) (@DifficultNerd)


「アカウント名や表示名でフォロワーを検索する機能が欲しい」

The ability to search our followers by name and username

— James Newburrie (the sensible centre) (@DifficultNerd)


「ダイレクトメッセージを双方から削除可能に」「個別のダイレクトメッセージを簡単に削除する機能」「『嫌いボタン』の追加」「TweetDeckの機能向上」「ツイート予約機能をiOS版アプリに追加」「『1年前に投稿したツイート』を見返す機能」

- Delete a direct message from both sides

- Make it easier to delete direct messages (It's annoying to delete each indiv message)

- Add dislike or ???????? button

- Work more on Tweetdeck

- Ability to schedule tweets in iOS

-Twitter Show you what you tweeted on this day a year ago

— إياد الحمود (@Eyaaaad)


「セイウチの絵文字を使わせて。最優先事項です」

Walrus emoji. Top priority.

— Phil Demers (@walruswhisperer)


「ユーザーに対するランダムな凍結を是正し、シャドウバンを解除して」

- Fixing the random suspensions.
- Removing shadow banning + stopping the practice

— aka (@akafacehots)


「条件を設定してリプライを削除する機能が欲しい」

Let us delete any replies we don't like. Our post our rules. Just like a blog.

— Toby Rogers, Ph.D., M.P.P. (@uTobian)


上記の通り数多くの要望が寄せられる中、マスク氏は「3ツイート以上が連なるスレッドを折りたたんで欲しい」という投稿に対して「賛成」と返信しています。

Collapse threads in no longer than 3 consecutive tweets

— Pedro Dias (@pedrodias)


また、「『おすすめ』のフィード更新がおかしい」という投稿には「現在、おすすめアルゴリズムの修正に最優先で取り組んでいます」と返信しており、近日中にアルゴリズムの更新を行うことを示唆しています。

Fixing the recommendation algorithm is our current top priority. Twitter engineering has been working super hard on this. Proud of the team.

— Elon Musk (@elonmusk)

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in ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

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