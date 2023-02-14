イーロン・マスクがTwitter機能改善リクエストを受付中、「いいね数」が重視されるので誰にでもチャンスあり
Twitterのイーロン・マスクCEOが、自身のTwitterアカウントで「Twitterの機能追加やバグ修正リクエスト」の募集を2023年2月14日に始めました。寄せられたリクエストの「いいね数」や「実装しやすさ」を考慮した上で開発を進めるとのことです。
What are your top requests for Twitter features & bug fixes?— Elon Musk (@elonmusk)
2023年2月14日に、マスクCEOは「Twitterの機能やバグ修正に関するトップリクエストは何ですか？」とツイート。さらに「いいねの数と実装しやすさを優先します」と付け加え、機能改善やバグ修正に関する意見の投稿をユーザーに呼びかけています。
We will prioritize by number of likes times ease of implementation— Elon Musk (@elonmusk)
上記のツイートに寄せられているコメントのうち、記事作成時点でいいね数の多いツイートが以下。
「フォロー中のユーザーのツイートを、時系列順に表示して欲しい」
To see the people we follow’s tweets in reverse chronological order (newest first). No filtering, no threading.— James Newburrie (the sensible centre) (@DifficultNerd)
「アカウント名や表示名でフォロワーを検索する機能が欲しい」
The ability to search our followers by name and username— James Newburrie (the sensible centre) (@DifficultNerd)
「ダイレクトメッセージを双方から削除可能に」「個別のダイレクトメッセージを簡単に削除する機能」「『嫌いボタン』の追加」「TweetDeckの機能向上」「ツイート予約機能をiOS版アプリに追加」「『1年前に投稿したツイート』を見返す機能」
- Delete a direct message from both sides— إياد الحمود (@Eyaaaad)
- Make it easier to delete direct messages (It's annoying to delete each indiv message)
- Add dislike or ???????? button
- Work more on Tweetdeck
- Ability to schedule tweets in iOS
-Twitter Show you what you tweeted on this day a year ago
「セイウチの絵文字を使わせて。最優先事項です」
Walrus emoji. Top priority.— Phil Demers (@walruswhisperer)
「ユーザーに対するランダムな凍結を是正し、シャドウバンを解除して」
- Fixing the random suspensions.— aka (@akafacehots)
- Removing shadow banning + stopping the practice
「条件を設定してリプライを削除する機能が欲しい」
Let us delete any replies we don't like. Our post our rules. Just like a blog.— Toby Rogers, Ph.D., M.P.P. (@uTobian)
上記の通り数多くの要望が寄せられる中、マスク氏は「3ツイート以上が連なるスレッドを折りたたんで欲しい」という投稿に対して「賛成」と返信しています。
Collapse threads in no longer than 3 consecutive tweets— Pedro Dias (@pedrodias)
また、「『おすすめ』のフィード更新がおかしい」という投稿には「現在、おすすめアルゴリズムの修正に最優先で取り組んでいます」と返信しており、近日中にアルゴリズムの更新を行うことを示唆しています。
Fixing the recommendation algorithm is our current top priority. Twitter engineering has been working super hard on this. Proud of the team.— Elon Musk (@elonmusk)
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