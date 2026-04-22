2026年04月22日 11時43分 メモ

SpaceXがAIスタートアップのCursorと契約を締結しAIモデルを構築、9.5兆円超でCursorを買収できるオプションも



イーロン・マスク氏率いる宇宙開発企業のSpaceXが、コード作成ソフトウェアを開発するAIスタートアップのCursorと提携しました。SpaceXはCursorの製品を用いてAIモデルを構築する予定。さらにSpaceXがCursorを買収する可能性も生まれました。



Cursor、モデル学習でSpaceXと提携 · Cursor

https://cursor.com/ja/blog/spacex-model-training



SpaceX is working with Cursor and has an option to buy the startup for $60 billion | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/04/21/spacex-is-working-with-cursor-and-has-an-option-to-buy-the-startup-for-60-billion/



SpaceX Strikes Deal With Cursor for $60 Billion - The New York Times

https://www.nytimes.com/2026/04/21/business/spacex-cursor-deal.html



SpaceXは「コーディングおよびナレッジワークAI」を開発するためにCursorと契約を締結したと発表。「Cursorの先進的な製品を、SpaceXが所有するColossusスーパーコンピューターと組み合わせることで、私たちは世界で最も有用なモデルを構築できるようになります」と伝えました。



SpaceXAI and @cursor_ai are now working closely together to create the world’s best coding and knowledge work AI.



The combination of Cursor’s leading product and distribution to expert software engineers with SpaceX’s million H100 equivalent Colossus training supercomputer will… — SpaceX (@SpaceX) April 21, 2026



この契約には、2026年後半にCursorを600億ドル(約9兆5600億円)で買収するか、Cursorに100億ドル(約1兆6000億円)の報酬を支払うかをSpaceXが選択できるオプションが含まれています。





Cursorはブログで「半年前、初のエージェント型コーディングモデルとしてComposerをリリースしました。その後Composer 1.5では強化学習の規模を20倍超に拡大しました。続くComposer 2では継続事前学習を加え、他のモデルの数分の一のコストで最先端クラスのパフォーマンスを実現しました。私たちはモデル学習をさらに大きく前進させたいと考えていましたが、計算資源がボトルネックになっていました。今回の提携により、私たちのチームはxAIのColossusインフラストラクチャを活用し、私たちのモデルの知能を飛躍的に高めていきます」と述べました。



Cursorのマイケル・トゥルーエルCEOは「ComposerのスケールアップのためにSpaceXチームと提携できることを大変うれしく思います」と投稿しています。



Excited to partner with the SpaceX team to scale up Composer. A meaningful step on our path to build the best place to code with AI. https://t.co/hsGaleKrgt — Michael Truell (@mntruell) April 21, 2026



2025年12月にはSpaceXが新規株式公開(IPO)を計画中との報道がありました。当時はIPOによってSpaceXの企業価値が約1兆5000億ドル(約239兆円)に達すると見込まれていましたが、Cursorの買収により企業価値がさらに高まる可能性があります。



2026年2月にはSpaceXがマスク氏のAI企業xAIを買収しています。マスク氏はSpaceXでAI関連事業を推進しており、地球周回軌道上のAIデータセンターやAIチップ工場建設を計画中です。



イーロン・マスクのSpaceXがxAIを正式に買収 - GIGAZINE





Cursorも設立以後急成長中で、1年で企業価値は10倍に達しています。



Cursorとの提携について、テクノロジー系メディアのTechCrunchは「業界を注意深く追っている人々にとっては驚きではない。前の週にはxAIが自社データセンターの計算能力をCursorに貸し出し始めると報じられた。また前月には、Cursorの最上級エンジニアリングリーダーであるアンドリュー・ミリッチ氏とジェイソン・ギンズバーグ氏が同社を離れてxAIに参加している」と指摘しました。

