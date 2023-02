2023年02月28日 14時00分 ネットサービス

Metaのマーク・ザッカーバーグCEOがInstagram・WhatsApp・Messenger向けのAI開発チームを設立したことを発表



AI研究企業・OpenAIが開発した対話型AIのChatGPTの人気が高まるにつれて、MicrosoftやGoogle、Snapchatなどの企業が対話型AIを発表しています。そんな中、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOがAIを搭載したツールを構築するチームを設立したことを発表しました。またアプリやサービス全体のAIツールに加えて、様々な方法で人々を支援するように設計された「AIペルソナ」を長期的に開発を行なうことを明かしています。



Mark Zuckerberg - We're creating a new top-level product... | Facebook

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vvSykpAEXpHHaKKyWMZ423TCq3qQDKtLu7m4XiRfUEYRrxzwpdewh3yYepnc1Bsrl&id=4





Mark Zuckerberg says Meta now has a team building AI tools and ‘personas’ - The Verge

https://www.theverge.com/2023/2/27/23617477/mark-zuckerberg-meta-ai-tools-personas



ザッカーバーグ氏は2023年2月27日に「私たちは、AI分野の開発を加速させるために、生成AIに特化した新しい製品グループをMetaに設立しました」と発表しました。このグループについてザッカーバーグ氏は「まず、社内で生成AI開発に取り組んでいる複数のチームを1つに集約し、Metaのさまざまな製品にAIを用いた楽しい体験を構築することに注力します」と述べています。





このグループは短期的に、クリエイティブで表現力豊かなAIツールの構築に取り組むとのこと。また、長期的にはさまざまな方法で人々を支援するAIペルソナの開発を行うとされています。



ザッカーバーグ氏は具体的に、Facebook MessengerやWhatsAppなどに対話型チャットAIを導入することや、Instagram向けのAI搭載ツール、マルチモーダルな体験に取り組んでいると明かしています。



MetaのAI研究組織であるMeta AI Researchが2023年2月24日に、大規模言語モデル「LLaMA」を開発したことを発表しました。



ザッカーバーグ氏は「未来的な体験を実現する前に基本的な作業が山積みですが、開発の過程で発表されるすべての新しい製品に期待しています」と述べています。