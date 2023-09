2023年09月11日 13時38分 ソフトウェア

MetaはOpenAIのGPT-4を目標として新たな対話型AIを開発しているとの報道



InstagramやFacebookなどを展開するMetaが、OpenAIの大規模言語モデル「GPT-4」に匹敵する対話型AIを作成するために、AIトレーニング用のハイエンドGPUの購入やデータセンターの構築を進めていることが報じられています。



ウォール・ストリート・ジャーナルによると、MetaはAIトレーニング用のハイエンドGPU「NVIDIA H100」を大量に購入し、AI開発インフラストラクチャを強化しているとのこと。そのため、Metaは対話型AIのトレーニングにMicrosoftのクラウドコンピューティングサービス「Azure」を使用する必要がないことが報じられています。



Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは2023年2月に、InstagramやWhatsApp、Messenger向けのAI開発チームを設立したことを発表し、加えてアプリやサービス全体のAIツールのほか、さまざまな方法でユーザーを支援するように設計されたAI「ペルソナ」の長期的な開発を行うことを明かしていました。



Metaはすでに大規模言語モデル「Llama 2」などを公開していますが、ウォール・ストリート・ジャーナルによると、Metaは2024年初頭からより新しい大規模言語モデルのトレーニングを開始する予定とのこと。さらにMetaはOpenAIのGPT-4に匹敵する大規模言語モデルを開発して、より強力な新しい対話型AIを作成することを目標としていることが示唆されています。



海外メディアのThe Vergeは「ザッカーバーグ氏はMetaが開発するAIモデルを用いて外部企業がAIツールを作成できるようにするため、AIモデルを無償提供するよう開発チームに働きかけているようです」と述べています。