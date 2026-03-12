2026年03月12日 18時35分 ヘッドライン

2026年3月12日ヘッドラインのヘッドラインニュース



モスバーガーが2026年3月18日(水)から定番商品の「テリヤキバーガー」をリニューアルし、それに合わせて半熟風たまごを使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」を新発売すると発表しました。



とろける半熟風たまご×ベーコンのボリューム満点テリヤキが登場！「とろったまベーコン テリヤキバーガー」新発売

(PDFファイル)https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_260312_1_1.pdf



4年ぶり7回目となるテリヤキバーガーのリニューアルではテリヤキソースの甘さに着目し、従来の上白糖を使ったはっきりとした甘さから、三温糖とりんごペーストを使用する優しい甘さに調整したとのこと。また、みそやしょう油のバランスを見直したほか、しょう油もろみやカツオの風味を加えることで、コクや旨みの詰まったキレのあるソースに仕上げたそうです。





「とろったまベーコン テリヤキバーガー」はシャキシャキのレタスにテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、そこに厚切りベーコンと半熟風たまごを合わせたボリューム満点なバーガーです。単品価格は590円で、数量限定での提供となっています。同時発売の「チーズベーコン テリヤキバーガー」は、レタスにテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、そこにチーズと厚切りのベーコンを合わせたとのこと。こちらも単品価格は590円で、5月中旬までの期間限定商品となっています。



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



大外れ pic.twitter.com/j5j2lYnbtI — プードッグ (@harenchinschool) 2026年3月11日





リッター200円はまあ高いかもしれないけど毎日のように355mlで230円もする川とかいう飲み物飲んでることを考えるとガソリンってコスパいいよなって気持ちになる — 睦月@痛天 (@u2_vw_aw1) 2026年3月12日





再掲



万引きで捕まって休憩室で待機していた人間を、面接に来た人間と勘違いして元気に「お疲れ様です＾‼」と爆音で挨拶した挙句、目の前に座り、おにぎりをふたつも貪り食ってしまった。万引き人間はなんだこいつみたいな目をしていた。

その後一部始終を見ていた大学生のバイトさんから、 — 化妃 (@l_osll) 2026年3月11日





ウニが好きな人は本当に不味いウニを食べたことがないだけ — おいし水 (@oississui) 2026年3月11日











◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

世界初、人の動作の「ばらつき」を生む脳の仕組みを解明～医療・スポーツ分野における運動能力の評価・向上への新たな道筋～ | ニュースリリース | NTT



空気汚染の専門家に自宅の空気をきれいにする方法を聞いてみた | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



JAXA | HTV-X1号機のH-SSOD技術実証の実施と超小型衛星放出完了



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

追加の証人尋問は実施せず 7月に結審の見通し ウィシュマさん訴訟 [愛知県]：朝日新聞



生後3カ月の長男揺さぶり容疑、巡査長を処分 盗撮・万引きの警官も [大阪府]：朝日新聞



衆院選の選挙違反容疑で37人摘発、最多は「買収」 警察庁発表 [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞



「イランがホルムズ海峡に機雷敷設」報道 トランプ氏は「報告ない」 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



中東から邦人退避のチャーター機、韓国人も同乗 両国民保護で覚書：朝日新聞



「アイヌは先住民とは言えない」主張の展示 施設管理の札幌市は苦慮 [北海道]：朝日新聞



「タンカー護衛成功」誤投稿が招いた乱高下 見えぬホルムズ封鎖解除 [トランプ再来][アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



東海大福岡高・剣道部員の自死、いじめの学校対応を問う訴訟で初弁論 [福岡県]：朝日新聞



大阪・梅田駅近くで地中からパイプ突き出す、高さは十数ｍに…通勤中の会社員「突如出てきて驚いた」 : 読売新聞



高市早苗首相の改憲に反対、国会前で平和を訴え 主催者発表で８千人集まる|47NEWS（よんななニュース）



離島インフラを襲ったJAL"マイル修行僧"問題の深層 - 週プレNEWS



米海軍、ホルムズ海峡護衛拒否か 「攻撃リスク高い」 | NEWSjp



米軍がイラン無人機封じにAI新兵器、Google元CEO関与 費用400分の1 - 日本経済新聞



16日にも日本単独での石油備蓄放出へ ガソリン価格1リットル170円程度 激変緩和措置実施へ 高市首相表明 | NHKニュース | 原油価格、物価高騰、資源・エネルギー



米報道“イラン ホルムズ海峡で機雷敷設開始” 事態悪化の懸念 | NHKニュース | イラン情勢、ホルムズ海峡、アメリカ



政府が石油備蓄を16日にも放出へ 高市首相表明、過去最多の45日分 - 日本経済新聞



【分析】トランプ氏、イランで何が起こっているかさえ知らなかった？ - CNN.co.jp



【速報】成田到着機には韓国籍ら12人も搭乗|47NEWS（よんななニュース）



米、ホルムズ海峡付近でイラン海軍艦と機雷敷設艦を破壊 軍が発表 - CNN.co.jp



トランプ氏、イランの機雷敷設艦10隻を破壊と発表 ホルムズ海峡に敷設なら前例のない軍事的報復 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏「船員は根性見せろ」 ホルムズ海峡航行促す 米報道 | 毎日新聞



世界一周で有給休暇使い切り停職 群馬の63歳、クルーズ船旅行 | NEWSjp



イラン大統領、戦闘終結に「条件」提示 「再攻撃ない国際的保証を」 | 毎日新聞



決算:ホンダが最大6900億円の最終赤字、26年3月期 EV損失で上場来初 - 日本経済新聞



米、6日間で戦費1兆7千億円 イラン攻撃で|47NEWS（よんななニュース）



米、報道カメラマン排除か 国防長官「写り悪い」|47NEWS（よんななニュース）



医療用ドリルで誤って脊髄の神経切断、両足まひなどの障害を負わせた医師に有罪判決 : 読売新聞



トランプ氏、イランは「限界に近い」と主張 再建を「ほぼ不可能」に追い込むこともできると警告 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



日経平均終値572円安、物価高と景気減速を警戒 「半値戻し」遠のく - 日本経済新聞



松本洋平文科相、週刊誌の不倫報道「申し訳ない」 首相は続投容認 | 毎日新聞



れいわ山本太郎代表はサーフィン帰りにスピード違反をオービスに検知されるも「秘書に対応を押し付け3カ月放置していた」出頭は後回しで「オービス探知機」は即購入 | デイリー新潮



高市首相、米議会での演説見送り 米側から提案 | ロイター



給付付き税額控除 制度設計が焦点 「翁カーブ」の分析 | NHKニュース | 給付付き税額控除、税制改正、国会



イラン産原油のホルムズ海峡通過、ほぼ通常通り 周辺国の輸出停止でも | ロイター



イラン指導部はほぼ無傷、崩壊の兆候ない 米情報機関が分析 | ロイター



ペルシャ湾で石油タンカー2隻が炎上、イランの攻撃か 1人死亡、38人救助 - CNN.co.jp



イランの攻撃は「国際法違反」 安保理決議、米先制攻撃には触れず | 毎日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



末っ子は「おやすみ」の前に必ず一日の感想を添える。例えば「さすがに半袖はまだ早かった、おやすみ」という風に。いつも何を言うか楽しみにしてるんだけど、今日のは特に良かった。「サイゼで食べたエスカルゴの正体がカタツムリだったなんて、おやすみ」 — 現 実 (@giiiiiitu) 2026年3月11日



彼氏が逮捕され、過去に6年刑務所いたことが発覚してびびる、教えてくれや「そういうの隠すの罪に問いたいよな」「6年刑務所ってだいぶやばい」 - Togetter



ロンドン地下鉄でクレカのタッチ決済したのになぜか改札通れず→何度かチャレンジした後別のカードで通れた→通れなかった方のカードにも請求が来ていた - Togetter



「子どもが生後3〜4ヶ月のうちに外食行っとけ」という先輩方からの警告をよく耳にするけど、なんで？→「焼肉はこの時期に」の声と納得の理由 - Togetter



「息をするように情報漏洩しちゃうひとなんなの」結婚や妊娠など自分が直接報告したい大事なことを、母が勝手に家族に伝えてしまい「やめて」と言っても聞き入れられない - Togetter



たまに素手で捕ることを想定してないから素手で捕まえると法がバグって罪にならなくなる動物っているよね→人間は車両じゃないからいくら速く走っても大丈夫なのと似てる - Togetter



「日本は住みづらかった」と言う中国人がいるのは「お金を払えばなんとかなることが意外に少ない」から？→他の国もお金で解決しがちだし日本が例外的にルールに厳しいのか - Togetter



初めてコンテナホテルに泊まったらこんな感じでなかなか良かったよ、という報告「下手なビジホよりいい」気になる点もいろいろ - Togetter



入籍まであと2日というタイミングで彼から「実は一回結婚してて子供も3人いる」とカミングアウトされた...結婚はするつもりだが頭が追い付かない - Togetter



言葉が直球過ぎる 大金持ちで軽率に貢いでくる中国人JDを注意したら「こんなに高潔で美しくて優しいのにどうして貧乏……？」って泣き始めた - Togetter









ランニング中にこんなの出てきて心臓止まりかけた pic.twitter.com/Os2pRpVsmS — 小野寺 隼 (@hhhhayato_k1) 2026年3月11日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

指揮官支援「AI幕僚能力」開発へ 富士通、防衛装備庁から委託 [AIの時代]：朝日新聞



未経験からDifyを2ヶ月でマスターするための学習プラン（成果物つきロードマップ） #初心者 - Qiita



【2026年最新】100ページ超の要件定義書も楽勝！Antigravity × NotebookLMでドキュメント作成を爆速化 #生成AI - Qiita



【deepwiki-open】いいパソコンはもってないけど、ローカルLLMで社内Wikiをつくりたい #AWS - Qiita















◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





中華粥（ピータンと豚肉のお粥）【ナースロボ】 - ニコニコ動画









シンデレラガール総選挙2026 | 【公式】アイドルマスター ポータル（アイマス）













「遥か彼方」の頃は、ロックバンドの多くはアニメタイアップについてあまり積極的ではなくて、「アニソンバンド」みたいな悪口や陰口もあって、現在みたいな状況ではなかったと記憶しています。僕らも当時随分悩んで、アニメと共に「世界に出る」その可能性を信じて引き受けました。放送ではイントロが… — Gotch / Masafumi Gotoh (@gotch_akg) 2026年3月12日



TVアニメ「氷の城壁」第2弾PV | 2026年4月2日から毎週木曜よる11時56分～TBS系28局にて全国同時放送開始 - YouTube





『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』【キャラクターPV“ゾドン”】｜大ヒット上映中 - YouTube





『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』PV第2弾｜2nd trailer! - YouTube





TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』番宣CM -Opening（Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」）Ver.-｜26年4月4日（土）24時30分より順次放送開始！ - YouTube





『最強の王様』Season2 本PV｜26年4月放送 - YouTube





『Curse Warrior』プロモーションムービー 第2弾 - YouTube





『零 ～紅い蝶～ REMAKE』ローンチトレーラー - YouTube





『グランツーリスモ７』2026年3月アップデートトレーラー - YouTube





サバイバルキッズ – ゲーム解説トレーラー (Nintendo Switch™ 2) - YouTube





『バブルガム ギャラクシー』 ローンチトレーラー - YouTube





『フォートナイト』世界を救え- 4月16日(米国時間)から無料でプレイ - YouTube





GUILTY GEAR-STRIVE- Story Chapter2「Chaos」 (Official Video) - YouTube





『GOBBLE』プロモーションムービー - YouTube









TVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」第2弾PV |2026年4月2日から放送開始 - YouTube











◆行政書士試験の勉強あるある

連帯保証人が思っていた以上にヤバくて引く pic.twitter.com/Qqly306YkG — ２５５ (@nikokosan) 2026年3月11日









HIGH SCHOOLと銘打っているが

実際にHIGH SCHOOL studentなのは⭕の2人だけなのである

そして(ほぼ間違いなく)偏差値の最高と最低を担っているのも、この2人なのである pic.twitter.com/YL0EsL8rLo — シエロ (@ciero_ken) 2026年3月12日



スローライフゲームで遊ぶ日本人「忙しい！」」→海外勢「出たタスクを片っ端から片付けるからだろ」本当にそうなんだよなぁ… - Togetter





オタクに優しいギャルも困惑 pic.twitter.com/O3SHqlQgIR — tenten (@tentenchan2525) 2026年3月11日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

【WBC】米国が２位通過で準々決勝進出 前日にまさかの敗戦喫したイタリアに助けられる - WBC2026 : 日刊スポーツ



【侍ジャパン】決戦の地・マイアミ入り 松本裕だけチャーター機に搭乗せず - スポニチ Sponichi Annex 野球



【WBC】日本－ベネズエラ、ドミニカ共和国－韓国など準々決勝のカード決定／一覧 - WBC2026 : 日刊スポーツ







◆新商品（衣・食・住）

「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR」(3月23日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



人気シリーズに春の新作登場！「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」発売｜松屋フーズ



10大悪臭に効く”ブランド史上最強の無香料消臭” 「消臭元ZEROスプレー無香料」が誕生 | ニュースリリース | 小林製薬株式会社



プリングルズ アメリカンバーベキュー 3月23日（月）より発売 | 日本ケロッグ合同会社のプレスリリース



「MOW（モウ） ブルーベリーレアチーズ」 3月23日（月）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社



春らしい華やかな彩りの限定ドリンクが新登場！「いちごミルク ～ とちあいか ～」「抹茶ミルク ～ 出雲（いずも）の抹茶 ～」～3月18日（水）から全国のモスバーガーにて期間限定販売～

