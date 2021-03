モスバーガーに突如として完全予約制の「バターなんていらないかも、と思わず声に出したくなるほど濃厚な食パン」が登場したので食べてみた

・関連記事

ミミまでおいしいという高級食パン嵜本の「極美”ナチュラル”食パン」&「極生”ミルクバター”食パン」を食べてみた - GIGAZINE



「食パンは飲み物」と思わず断言しそうになる超絶やわらかい「乃が美」の「生」食パンを食べてみた - GIGAZINE



食パンに塗るだけでカレーパンが完成するという「ぬって焼いたらカレーパン」は本当にカレーパンなのか確かめてみた - GIGAZINE



色も形もまさに「とびばこ」なかわいらしい食パン「とびばこパン」を食べてみました - GIGAZINE



月に1度だけ限定の超高級食パン、山崎パン「ゴールドソフト」を食べてみた - GIGAZINE

2021年03月12日 12時15分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.