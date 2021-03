2021年03月12日 12時05分 アート

1枚のNFTアートが史上最高額の75億円で落札される

by beeple



2021年3月11日、beepleという名前で知られるデジタルアーティストの作品が非代替性トークン(NFT)としてオークションにかけられ、NFTとしては史上最高額の約6900万ドル(約75億円)で落札されました。



NFTとは、取引記録を正確に記録する「ブロックチェーン」の仕組みを利用して所有権が明確化されている「デジタル資産」のこと。ブロックチェーンがどのような仕組みなのかはこの記事、NFTがどのようなものかというのは以下の記事を読むと分かります。



6934万6250ドルの値段が付けられたbeeple氏の作品は以下。



by beeple



beeple氏は毎日1枚のデジタルアートを作成する「Everyday」というプロジェクトを13年以上続けており、そのプロジェクトによって作成された5000枚の画像をまとめて1つの作品とし、オークションにかけました。1日目の画像が以下のもので……



by beeple



5000日目の画像が以下。



by beeple



この作品は255年の歴史を持ち、レオナルド・ダ・ヴィンチの幻の作品「サルバトール・ムンディ」も取り扱ったオークションハウス「クリスティーズ」でオークションにかけられました。落札者は作品の所有権を獲得し、自由に使用・再販が可能です。





beeple氏は自身の作品にこのような高値がついたことを受け、驚きの声を上げています。





なお、beeple氏は過去にも別の2作品を約350万ドル(約3億8000万円)と約6万7000ドル(約730万円)で販売した経験があります。また、同じくデジタルアーティストのGrimes氏は、10秒間のムービーを約39万ドル(約4200万円)で販売しているなど、NFTの価値が注目されています。しかし、芸術価値の疑わしい作品が誇大広告として販売されているという指摘もあります。