「現存する最古のTwitter投稿」に2億7000万円以上の値段がオークションでつけられる



Twitterのジャック・ドーシーCEOが2006年に投稿した「just setting up my twttr」(Twitterを設定している)という短いツイートが、ツイートをトークン化してオークションにかけられる「Valuables」で250万ドル(約2億7000万円)の高値が付けられたと判明しました。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で人の行動や移動が制限される中で、音楽やムービーのデジタルファイルが非代替性トークン(NFT)と呼ばれる暗号資産で売買されることが増加してきました。NFTのオークションサイトによっては、2021年2月の売買総額が前月比で10倍になったところもあるほどの人気です。



NFTの人気は、「デジタルなものに唯一無二の価値を与える」という、その特徴に理由があります。例えば、モナ・リザの絵画は、どんなに精巧にできていてもそのコピーには価値がなく、「現物」が高値でやり取りされます。これは、モナ・リザの価値が作者・所有者の歴史といった点で「本物であると証明できる」ということに支えられていますが、ブロックチェーンを使った暗号通貨であるNFTは仕組み上「本物であることの証明」が容易にできます。このため芸術の売買で重宝されているわけです。



NFTとは何かという詳細は、以下の記事から読むことができます。



NFTによるデジタルアートの売買はバブルといえる状況にあるとも指摘されていますが、そんな中、Twitterのジャック・ドーシーCEOは、2006年3月22日に投稿したTwitter最初の投稿をNFTのオークションに出しました。以下のリンクをクリックすると……





トークン化したツイートを売買できる「Valuables」というプラットフォームに飛びます。ValuablesではNFTを使ったオークションでツイートを競り落とすことが可能であり、記事作成時点におけるドーシーCEOのツイートには最高250万ドル(約2億7000万円)という値段がついています。



ValuablesのFAQによると、Valuablesでのツイートの購入は「ツイートのデジタル証明書の購入」を意味するとのこと。このためツイート自体は引き続き無料でインターネット上に公開されながら、ツイート購入者は暗号化を使用して署名されたデジタル証明書を取得することになります。アメリカでは野球カードが高値で売買されることがありますが、トークン化されたツイートの売買もこれと同じで「サイン入りで唯一無二の野球カードを購入するようなもの」だとされています。



一方で、NFTは所有権・著作権の証明として使用することができず、誇大広告されているという指摘があるほか、「クリエイターが創作を行うのではなく暗号通貨のプロモーターとなってしまう」という点や、「野球カードと違いNFTには供給の制限がないのでバブルは必至である」という点も指摘されています。