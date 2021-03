標準価格55万円のプロ仕様デスクトップ「iMac Pro」が生産終了へ

2017年12月に登場した、標準販売価格が55万円というモンスターマシン「 iMac Pro 」が生産を終了し、およそ3年の歴史に幕を下ろすことが明らかになりました。公式販売サイトには「在庫がなくなり次第終了」と記載されています。 iMac Proを購入する - Apple(日本) https://www.apple.com/jp/shop/buy-mac/imac-pro Apple discontinues iMac Pro, Apple Store says buy 'while supplies last' - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/03/06/apple-discontinues-imac-pro-apple-store-says-buy-while-supplies-last/ Appleは2021年3月5日にiMac Proの販売ページを更新し、標準モデル以外の販売ページを削除。「在庫がなくなり次第終了」と記載を改めました。

・関連記事

2年8カ月で500万台も売り上げたiMacが倒産寸前だったAppleを救うまで - GIGAZINE



Appleの「M1」搭載Macレビューまとめ、「コンピューティング革命」や「信じられない偉業」など絶賛の嵐&今後のApple Siliconへの期待までてんこ盛り - GIGAZINE



Apple Silicon搭載のiMacが2021年に登場するとの予測、その詳細とは? - GIGAZINE

2021年03月08日 11時20分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.