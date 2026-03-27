2026年03月27日 10時16分 ハードウェア

Mac Proがついに販売終了で製品ライン廃止、AppleのデスクトップはiMac・Mac mini・Mac Studioの3種類に



Appleがプロフェッショナル向けデスクトップであるMac Proの販売を終了したことを正式に認めました。Apple関連ニュースサイトの9to5Macに対し、Appleは今後新しいバージョンのMac Proを設計する計画はないと明言しており、事実上Mac Proという製品ラインそのものが廃止されることになりました。



Apple discontinues the Mac Pro with no plans for future hardware - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/03/26/apple-discontinues-the-mac-pro/



Apple Confirms Mac Pro Is Dead, No Future Models Planned - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/03/26/apple-discontinues-mac-pro/



Mac ProはPower Mac G5の後継機種として2006年8月に発売されました。2013年に導入された円柱型のデザインは冷却効率や拡張性の面で大きな課題を抱え、Appleがプロユーザーに謝罪する事態となったこともありました。



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そして2019年に、8基のPCIeスロットを備えた標準的なタワー型のデザインへ刷新されています。冷却用に設計されたメッシュのデザインは「チーズおろし器」と揶揄(やゆ)されたことも。



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2023年にはM2 Ultraチップを搭載するアップデートが行われましたが、筐体デザイン自体は2019年から変更されず。開始価格が税込104万8800円と高額であったこともあり、主力製品としての地位を築くには至りませんでした。



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記事作成時点でAppleのプロフェッショナル向けデスクトップの役割は、より小型で新しいAppleシリコンを搭載したMac Studioが担っています。Mac Studioは最新のM3 Ultraチップを構成可能で、最大256GBのユニファイドメモリや16TBのSSDストレージをサポートしており、PCIe拡張スロット以外のほぼ全ての機能を網羅しています。さらにAppleは、Thunderbolt 5を介したRDMA接続により、複数のMacを連携させてパフォーマンスを拡張する低レイテンシ機能も提供しており、これが超ハイエンド市場におけるMac Proの必要性をさらに低下させたといえます。



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Appleは9to5Macに対し、Mac Proの販売を終了したことを正式に認めました。これに伴い、製品はAppleの公式ウェブサイトから削除され、購入ページはMacのホームページへリダイレクトされるようになっています。



さらにAppleは、今後Mac Proの新しいハードウェアを提供する計画がないことも明言しました。これにより、Appleのデスクトップラインナップは24インチiMac、Mac mini、およびMac Studioの3種類に整理されることになります。

