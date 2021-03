中国によるサイバー攻撃で政府が緊急指令を発令、すでに3万以上の組織がハッキングされているとの指摘も

・関連記事

Microsoftが「中国政府系ハッカーによるExchange Serverの脆弱性を利用した新たな攻撃」について報告 - GIGAZINE



中国のハッカーがMicrosoft Exchange Serverなどの脆弱性を利用してアメリカ政府を攻撃していたことが判明 - GIGAZINE



CIAやNSAの元職員が語る中国との情報戦争の経緯とは? - GIGAZINE



中国が新型コロナウイルスの研究機関に大規模なハッキングを仕掛けていることが判明 - GIGAZINE



中国のハッカーへ反撃して物理的に破壊する法律を許可すべきかどうか? - GIGAZINE



日本を含む11カ国から数百億円相当の機密を中国政府系ハッカーが盗み出したとアメリカ司法省が起訴 - GIGAZINE



中国政府とつながるハッカー集団が日本企業を標的に大規模なハッキング攻撃を仕掛けているとの報告 - GIGAZINE

2021年03月08日 11時31分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.