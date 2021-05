Mac向けアクセサリーから「スペースグレイ」カラーがひっそり廃止される

2017年6月に発表されたプロユース向けのハイスペックかつ高価格な「 iMac Pro 」は、2021年3月に生産終了となることがアナウンスされました。これに伴い、iMac Proと同時に登場した新色「スペースグレー」のキーボードやマウスの販売も終了することが明らかになっています。 Apple Discontinuing Space Gray Mac Accessories Now That iMac Pro is Dead - MacRumors https://www.macrumors.com/2021/05/14/apple-discontinuing-space-gray-mac-accessories/ 2021年3月、iMac Proが生産終了となることが明らかになりました。公式オンラインストアの販売ページには「在庫がなくなり次第終了」と表記されています。iMacといえば、これまでは本体カラ―が「シルバー」のみだったのですが、iMac Proはそれまでになかった「スペースグレイ」で仕上げられており、これまでにないスタイリッシュな見た目となっています。 標準価格55万円のプロ仕様デスクトップ「iMac Pro」が生産終了へ - GIGAZINE

2021年05月15日 17時05分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

