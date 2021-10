TikTokがNFT市場への参入を発表、「ネットを騒がせた瞬間を所有できる」とのこと

・関連記事

「現存する最古のTwitter投稿」に2億7000万円以上の値段がオークションでつけられる - GIGAZINE



Twitterが独自に作成した140種類のNFTコンテンツを無料配布すると発表 - GIGAZINE



燃えさかる家の前でほほえむ少女「Disaster girl」が元ネタ写真をNFTとして5000万円で販売 - GIGAZINE



レブロン・ジェームズ出演の映画「スペース・プレイヤーズ」が無料で9万1000点のNFTを配布 - GIGAZINE



「10秒のムービーが7億円で売れた」背後には何があるのか? - GIGAZINE



「NFTはアーティストを守るはずだったがそうはなってない」という指摘 - GIGAZINE

2021年10月01日 11時40分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

