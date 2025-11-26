2025年11月26日 11時46分 AI

ワーナーが音楽生成AI「Suno」と和解して提携することを発表



世界最大級の音楽会社であるワーナー・ミュージック・グループが、音楽生成AI「Suno」を相手取って起こしていた著作権侵害訴訟で和解し、改めて提携することを発表しました。



音楽生成AIを巡っては2024年6月、複数の大手音楽会社が「著作権で保護された音楽をコピーして商用モデルに取り込んでいる」と著作権侵害を主張して訴訟を起こしていました。



音楽生成AIサービス「Suno」と「Udio」をソニー＆ワーナー＆ユニバーサルなどの音楽大手各社が著作権侵害で訴える - GIGAZINE





その原告の1つだったワーナー・ミュージック・グループ(WMG)が、「Suno」と和解し、提携することを明らかにしました。



WMGのロバート・キンクルCEOは「Sunoとの画期的な提携は、創作コミュニティにとっての勝利であり、すべての人に利益をもたらすものです。Sunoがユーザー数と収益化を急激に拡大する中で、我々は収益拡大と新たなファン体験を提供するモデルを構築する機会を得ました。AIは我々の原則、つまりライセンスモデルに従い、プラットフォーム内外で音楽の価値を反映し、アーティストや作詞家・作曲家に名前・画像・肖像・声・楽曲を新たなAI曲に使うにあたり明示的な許可を得ることで、プロのアーティストになります」と述べました。





また、Sunoのマイキー・シュルマンCEOは「ワーナー・ミュージックとの提携は、音楽愛好家に向けたSunoの体験をより豊かにし、数十億の人々にとっての音楽の価値を高めることで世界の音楽のあり方を変えるという我々の使命を加速させるものです。我々はともに、音楽制作・消費・体験・共有の方法を進化させます。具体的には、創作のための機能の強化、世界最高峰のミュージシャンとの協業・交流の機会創出、可能な限り巨大な音楽エコシステムの構築を目指します」とコメントしています。



提携に基づき、Sunoは2026年にライセンスに基づく新モデルをリリースし、旧モデルは利用できなくなります。新モデルは音声ダウンロードが有料で、特定の場合にはダウンロード制限が行われます。



音楽コミュニティとの協業のため、SunoがWMG傘下のコンサート検索プラットフォーム・Songkickを買収することも決定しました。



Find the Best Concerts Near You, Tour Dates & Tickets Worldwide | Songkick

https://www.songkick.com/



なお、Sunoとの和解・提携に先立ち、2025年10月から11月にかけてWMGとユニバーサル・ミュージック・グループは別の音楽生成AI「Udio」とも和解しています。

