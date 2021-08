Visaが24×24ピクセルのNFTアート「CryptoPunk #7610」を約1650万円で購入したことを発表

・関連記事

デジタルな概念に唯一無二の価値を与える「非代替性トークン(NFT)」とは一体何なのか? - GIGAZINE



1枚のNFTアートが史上最高額の75億円で落札される - GIGAZINE



Twitterで「サルのアイコン」が急増している裏側には何があるのか? - GIGAZINE



6億円で落札された「WorldWideWeb」のNFTに「誤り」か - GIGAZINE



Twitterが独自に作成した140種類のNFTコンテンツを無料配布すると発表 - GIGAZINE



「NFTはアーティストを守るはずだったがそうはなってない」という指摘 - GIGAZINE



2021年08月24日 11時30分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.