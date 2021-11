マクドナルドが「マックリブ」の登場40周年を記念してNFTを限定配布へ

日本でも 販売された ことがあるマクドナルドのバーベキュー味サンドイッチ「 マックリブ 」が、発売40周年を記念してNFT化されました。記事作成時点ではTwitterで「 マックリブNFT(McRibNFT) 」の抽選キャンペーンが行われています。 McDonald's® USA Unveils First-Ever NFT to Celebrate 40th Anniversary of the McRib https://www.prnewswire.com/news-releases/mcdonalds-usa-unveils-first-ever-nft-to-celebrate-40th-anniversary-of-the-mcrib-301410515.html マックリブはバーベキューソースやポークパティなどの具材を挟んだサンドイッチで、アメリカでは登場40周年を記念して2021年11月1日から再販されています。

2021年11月04日 10時40分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

