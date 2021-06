もっちり感の上を行く「むぎゅっと食感」がクセになるミスドの「むぎゅっとドーナツ」4種を食べてみた

・関連記事

ミスドにツヤツヤ&ふわもち新食感の期間・数量限定「misdo meets 祇園辻利 第二弾 つや抹茶」が登場したので7種まとめて食べてみた - GIGAZINE」



ミスドの台湾果茶「パッションフルーツジャスミン」「パインマンゴージャスミン」試飲レビュー、果肉や種の食感も楽しめる爽やかドリンク - GIGAZINE



黄桃の甘酸っぱさが暑い日にぴったりな「マックシェイク黄桃味」がピカチュウパッケージで登場したので飲んでみた - GIGAZINE



ハジける炭酸&ザクザク氷のピンクレモネードに好きなアイスをトッピングできるサーティワンの「ザ・クラッシュソーダ ピンクグレープフルーツ&レモネード」試食レビュー - GIGAZINE



涙がにじむほどに超すっぱいチョコ&すさまじい爽快感のミントチョコがブラックサンダーの有楽製菓から登場したので食べてみた - GIGAZINE

2021年06月11日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.