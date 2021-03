2021年03月12日 12時30分 ネットサービス

Facebookでオススメされるコンテンツが支持政党・性別・年齢によってどのように違うのかが実感できる「Split Screen」



FacebookやTwitterなどのSNSは、アルゴリズムに従って個々のユーザーに適した投稿やグループを紹介していますが、この仕組みが人々の分断を加速させていると指摘されています。アメリカの非営利団体であるThe Markupが、Facebookのフィードに表示されるコンテンツが支持政党や性別、年齢によってどのように違うのかを実感できるツール「Split Screen」を公開しました。



Split Screen: How Different Are Americans’ Facebook Feeds? – The Markup

https://themarkup.org/citizen-browser/2021/03/11/split-screen



Introducing “Split Screen” – The Markup

https://themarkup.org/citizen-browser/2021/03/11/introducing-split-screen



How We Built a Facebook Feed Viewer – The Markup

https://themarkup.org/citizen-browser/2021/03/11/how-we-built-a-facebook-feed-viewer



Facebookは27億人ものユーザーに対し、それぞれの好みに合わせたニュースや広告、投稿、オススメのグループなどを配信しています。この仕組みはユーザーをプラットフォームに引きつける上で重要ですが、各ユーザーが見たくない情報を遮断してフィルターバブルを生み出し、人々の二極化を加速させているといった批判もされています。しかし、自分とは違う興味関心を持つユーザーに対し、どのようなフィードが配信されているのかを知るのは簡単ではありません。



そこでThe Markupは、アメリカに住む2600人近くのFacebookユーザーを対象にした「Citizen Browser」というプロジェクトの一環として、2020年12月1日~2021年3月11日の期間中に配信されたFaceookフィードの情報を収集しました。The Markupは参加者のプライバシーを保護するため、ユーザー名や友人の名前、写真といった個人を識別可能な情報を削除し、代わりに自己申告に基づいた年齢・性別・人種・居住地・支持政党によってユーザーをグループ化したとのこと。



こうして収集したデータを基に、支持政党や性別、年齢ごとにFacebookフィードの見え方がどのように違うのかを示したものが「Split Screen」です。公式サイトにアクセスすると、参加者が2020年アメリカ大統領選挙で「ジョー・バイデン氏に投票した人」と「ドナルド・トランプ氏に投票した人」で分けられ、2021年2月24日~3月11日の2週間でFacebookフィードに配信されたコンテンツの違いを見ることができます。ダイヤルが青色の方に振れているとバイデン氏の支持者に、赤色に振れているとトランプ氏の支持者により多く配信されたコンテンツです。





表示されたニュースソースの違いを見ると、バイデン氏の支持者にはNPR、ニューヨーク・タイムズ、NBCニュース、ワシントン・ポストなどが配信されている一方、トランプ氏の支持者にはデイリー・ワイヤー、FOXニュース、ニュースマックス、CNSNews.comが多く配信されていることがわかります。特にNPRやニューヨーク・タイムズなど、リベラルな論調のメディアが表示される頻度はかなり偏っている模様。





個々のニュースを見ると、バイデン氏の支持者には新型コロナウイルス感染症(COVID-19)やワクチンに関連する内容が多い傾向が見られる一方、トランプ氏の支持者には保守政治活動協議会(CPAC)でトランプ氏がスピーチを行ったニュースなどが表示されていました。





また、ハッシュタグの違いはこんな感じ。バイデン氏の支持者には「#internationalwomensday(国際女性デー)」「#womenshistorymonth(女性史月間)」「#iwd2021(国際女性デー2021)」「#goldenglobes(ゴールデングローブ賞)」のハッシュタグが、トランプ氏の支持者には「#best_family_gifts(家族への最高の贈り物)」といったハッシュタグが表示されていたとのこと。





オススメされるグループの違いを見ると、バイデン氏の支持者には「Star Trek Memes(スタートレックのミームに関するコミュニティ)」「The New York Times Cooking Community(ニューヨーク・タイムズの料理コミュニティ)」など、トランプ氏の支持者には「Truck Driver USA!(アメリカのトラックドライバーが集まるコミュニティ)」「Corrie Ten Boom-christian literature(第二次世界大戦中にユダヤ人の保護に努めたクリスチャンの作家、コーリー・テン・ブーム)のコミュニティ」などが表示されていました。





Split Screenで確認できるのは、バイデン氏とトランプ氏の支持者におけるFacebookフィードの配信コンテンツの違いだけでなく、性別や年齢ごとの違いも見ることが可能。試しに「Women vs. Men(男性 vs 女性)」を選択してみます。





配信されるニュースソースや……





コンテンツがどのように違うのかをチェックできます。





年齢は「Millennials(1981~1996年に生まれたミレニアル世代)」と「Boomers(1946~1964年に生まれたブーマー世代)」で分けられています。





また、画面の下部にある「Timescale(タイムスケール)」から調査期間の長さを変えたり、カレンダーから調査の終了時点を変えたりすることも可能です。





なお、Split Screenのサンプルはアメリカの全人口を正確に反映したものではなく、Facebookの推奨アルゴリズムを正確にリバースエンジニアリングしたものでもありません。また、特定のグループに対して配信されるコンテンツに偏りが見られるのは確かですが、これは必ずしも政治思想や性別、年齢によるものではなく、つながっている友達やこれまでの行動によって左右されている可能性もあるとThe Markupは注記しています。