「トランプ支持者が多い地域は新型コロナの死亡率が最大6倍になる」という報道

新たにアメリカの公共ラジオネットワークの National Public Radio (NPR)が「2020年アメリカ合衆国大統領選挙でトランプ氏に投票した人の割合が高い郡は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の死亡率が高い」という分析結果を発表しました。 Pro-Trump counties now have far higher COVID death rates : Shots - Health News : NPR https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/12/05/1059828993/data-vaccine-misinformation-trump-counties-covid-death-rate NPRが実施した調査は、新型コロナウイルスのワクチン接種が全国的に利用できるようになった2021年5月を起点として、アメリカ全土の約3000郡におけるワクチン接種率と10万人あたりの死亡者数を調べるというもので、その結果が以下。青色の十字がバイデン氏を支持する郡の平均、赤色の十字がトランプ氏を支持する郡の平均、黒色が全体平均となっており、VACCINATIONS(ワクチン接種率)においてはトランプ氏の支持率(横軸)が高くなればなるほどワクチン接種率(縦軸)が低下し、DEATHS(死者数)に関してはトランプ氏の支持率(横軸)が高くなればなるほど10万人あたりの死者数(縦軸)が増えるという構図が視覚的に示されています。

2021年12月08日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

