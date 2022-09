ブルボンの「チョコあ～んぱん」が約18倍に巨大化した菓子パン版の「チョコあ～んぱん」が登場したので食べてみた

・関連記事

マクドナルドの定番人気フラッペにマカロンをトッピングした「ホワイトチョコストロベリーフラッペ&マカロン ラズベリー」を飲んでみた - GIGAZINE



こんがり焼き芋がスタバのフラペチーノになった「焼き芋ブリュレ フラペチーノ」試飲レビュー - GIGAZINE



ファミマとモスバーガーの初コラボとなる「モス テリヤキ肉まん」はとろり濃厚で甘いテリヤキソースが弾力あるひき肉と絡み合う - GIGAZINE



ブラックサンダーのファミリーパックにはじける酸味の「いちごのサンダーミニバー」と上品な甘みの「ブラックサンダーミニバー ガトーショコラ」が新登場したので食べてみた - GIGAZINE

2022年09月22日 11時51分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.