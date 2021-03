2021年03月12日 10時35分 ソフトウェア

Windows Updateで「プリンターを使用するとPCがクラッシュする」バグが発生、全世界で悲鳴



新たなWindows Updateによって、プリンターの印刷を行おうとするとPCがクラッシュしてブルースクリーンが生じるバグが追加されました。



プリンターの印刷でブルースクリーンを生じさせるバグを加えるのは、2021年3月9日に配布された「KB5000802」というWindows Update。報告によると、KB5000802を適用した環境で特定のプリンターを使用するとWindows 10がクラッシュし、ブルースクリーン状態に。画面には「APC_INDEX_MISMATCH」というエラーメッセージが表示されるようになるとのこと。実際の画面が以下。





問題のバグを発生させうるプリンターは、京セラ・リコー・ゼブラなどの製品。特定機種だけでなくかなりの機種で問題が生じるようで、あるカスタマーサポート担当者は「わずか1時間で4人のクライアントから計20件も報告が届いた」と語っています。被害規模は不明ですが、KB5000802はデフォルトで自動的にインストールされるアップデートであるため、世界的に被害が拡大しているとみられています。





Microsoftもこの問題について把握しているようで、KB5000802のビルドページには、「この更新プログラムをインストールした後、一部のアプリAPC_INDEX_MISMATCHプリンターに印刷しようとすると、ブルー スクリーンでエラーが発生する可能性があります。現在調査中であり、詳細が表示される場合は更新プログラムを提供します」という一文が記載されています。





記事作成時点における一番簡単な対処策は、KB5000802をアンインストールすること。「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Update」→「更新の履歴を表示する」→「更新プログラムをアンインストールする」と選択して「インストールされた更新プログラム」というウィンドウを表示し、問題の「KB5000802」を右クリックして「アンインストール」を選択すればOKです。