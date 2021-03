2021年03月12日 10時47分 ネットサービス

Netflixがアカウントを複数人で共有しているユーザーに対して「自分のアカウントを作成するように」と通知



Netflixのような有料サービスは月々の使用料を支払うことで、映画・アニメ・ドラマといったコンテンツが見放題になるため、ユーザーの中には少しでも出費を抑えるためにアカウント情報を複数人で共有し、少しでもお得にサービスを使おうとする人もいます。そういったユーザーを取り締まるために、Netflixがアカウントを借りているユーザーに「自分のアカウントを作成するように」と通知していることが明らかになりました。



Netflix Begins Test to Crack Down on Password Sharing Outside Your Household – The Streamable

https://thestreamable.com/news/netflix-begins-test-to-crack-down-on-password-sharing-outside-your-household



Netflix Tests Cracking Down on Password Sharing | Hollywood Reporter

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/netflix-password-sharing



Netflix asks password borrowers to get their own accounts in new test - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/03/11/netflix-password-sharing-crackdown-test/



Netflixがアカウントの共有を取り締まり始めたと最初に報じたのは、ストリーミング関連メディアのThe Streamableです。報道によると、家族や友人とアカウントを共有してNetflixを利用しているユーザーの画面に、「このアカウントの所有者と同居していない場合、引き続きNetflixを視聴したい場合は自分のアカウントを作成してください」と、アカウントの共有を止め、新しくアカウントを作成するようにと推奨しています。





画面上には「Verify Later(あとで確認する)」というボタンが確認できるため、この通知をスルーして引き続きNetflixを使い続けることも可能なように見えますが、その場合、この通知がどの程度の頻度で表示されることとなるのかは不明です。



なお、アカウントを共有するユーザーに対して自身のアカウントを作成するように促す通知は、TVでNetflixを視聴しているユーザーに対してのみ行われているようです。





Netflixユーザーに対して行われた調査によると、ユーザーの50%がアカウントを共有していることが明らかになっているため、「Netflixは特にアカウント共有への対策が緩いサービスである」と9to5Macは指摘しています。



なお、Netflixはプランごとに同時に視聴できる端末の台数を制限しており、加えて、利用規約には「お客様のご家庭以外の方と共有することはできません」と、家族以外とアカウント・パスワードを共有することを禁じる文言があります。