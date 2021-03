NVIDIAのマイニング性能リミッターが回避されたという情報はリミッター対象外の暗号資産を用いた誤報か

NVIDIAが2021年2月下旬に発売したGPU「 GeForce RTX 3060 」をはじめとする「GeForce RTX 30」シリーズには、暗号資産(仮想通貨)・ イーサリアム のマイニングを検知してハッシュレート(マイニング速度)を制限し、 マイニング効率を最大で50%減少させるリミッターが搭載 されています。 このリミッターを回避する方法が見つかったらしいとの情報が出回っていますが、一方で、リミッター対象であるイーサリアムのマイニング以外での結果が出ているだけで、リミッター自体が外れたわけではないとの指摘が出ています。 Chinese Cryptocurrency Miners Allegedly Bypass NVIDIA's GeForce RTX 3060 Hash Rate Limiter, Delivers Up To 50 MH/s https://wccftech.com/chinese-cryptocurrency-miners-allegedly-bypass-nvidias-geforce-rtx-3060-hash-rate-limiter-delivers-up-to-50-mh-s-in-ethereum/

・関連記事

NVIDIAがマイニング向けプロセッサ「CMP」を発表&「RTX 3060」のマイニング機能を制限 - GIGAZINE



仮想通貨「イーサリアム」の発掘にはすでに小国一国分の電力が使われている - GIGAZINE



核研究施設のスーパーコンピューターをマイニングに使おうとしたエンジニアが捕まる - GIGAZINE



Bitcoinマイニングはまさに軍拡競争、素人お断りの現状とは? - GIGAZINE



51%攻撃の被害を受けやすい仮想通貨がわかる「51crypto」 - GIGAZINE



2021年03月12日 11時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.