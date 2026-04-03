2026年04月03日 19時05分 ヘッドライン

2026年4月3日のヘッドラインニュース



『仮面ライダーカブト』放送から20周年を記念して、新作プロジェクトがVシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』として2026年11月6日(金)から期間限定上映されることになり、特報映像が公開されました。



【2026年11月6日から期間限定上映】Vシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」特報 - YouTube







┌──── KAMEN RIDER ────┐



Vシネクスト

仮面ライダーカブト20th

天を継ぐもの



└──── 55th GOGO!! ────┘



2026年11月6日（金）期間限定上映#仮面ライダー生誕55周年#仮面ライダーの日#カブト20周年 pic.twitter.com/uf6em9Yk1a — 仮面ライダー公式 (@HKR20_official) 2026年4月3日



対ワーム秘密組織・ZECTメンバーでシリーズ最終回に警察官へと転身した加賀美新／仮面ライダーガタック役の佐藤祐基さん、ZECTの精鋭部隊・シャドウの初代隊長だった矢車想／仮面ライダーザビー役の徳山秀典さん、メイクアップアーティストとして活動する風間大介／仮面ライダードレイク役の加藤和樹さんによるコメント動画も公開されています。



Vシネクスト「仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの」出演者コメント動画 - YouTube



©2026 石森プロ・バンダイ・東映ビデオ・東映©石森プロ・東映



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





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PCを使ったデジタルアート「デモシーン」がスウェーデンでユネスコの無形文化遺産に登録される - GIGAZINE



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対話型AIに気候変動を止めるために自分を犠牲にするよう言われた男性が自殺、生前最後にAIと交わした生々しい会話も報じられる - GIGAZINE



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未臨界量のプルトニウムの塊「デーモン・コア（悪魔のコア）」 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



旦那に怒られてる猫 pic.twitter.com/gfy5Di8kmm — たなか (@azplanetaz) 2026年4月1日



















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

50年ぶり月有人飛行、宇宙船の打ち上げ成功 NASA 写真9枚 国際ニュース：AFPBB News



「アルテミス計画」打ち上げ成功 人類 約半世紀ぶり月へ | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、アメリカ





アルテミスIIのニュースでみかける絵の地球と月の距離が分かりにくいので、前に描いた本当の距離感（すごい旅） pic.twitter.com/vEHEoXySKs — 田中空 Kuu Tanaka (@tanaka_kuu) 2026年4月3日



論文不正で教員6人を処分 「サラミ論文」に近いと判断 佛教大 | 毎日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

なぜハンターは「朝日記者」の質問に反論したのか 「本当に可愛いんだったら箱罠に入ったヒグマの頭を撫でに来い」 | デイリー新潮



フランスは対イラン軍事作戦に「参加していない」 マクロン氏 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



中国が即時停戦要求、イランへの大規模攻撃表明したトランプ氏の演説受け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



インドネシア、イスラエルを非難 パレスチナ人死刑法案は「重大な国際人権法違反」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



「クタバレ別姓」の高市首相 混乱必至の「旧姓単記」を読み解く | 毎日新聞



トランプ氏、国民向け演説でイラン戦争巡り「目的達成」表明へ | ロイター



【速報】トランプ氏、海峡安全確保で日本名指しか|47NEWS（よんななニュース）



トランプ氏、ホルムズ海峡の安全確保で日本を名指しで批判 中韓などにも不満 - 産経ニュース



トランプ大統領演説 日経平均株価 原油価格 日本経済への影響は 今後どうなる | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、トランプ大統領





抗議船の漁港使用「不許可を」 名護漁協が市に要請 「届け出」有無、市は明言せず 辺野古https://t.co/gGVMgNUuZf



「若い命が失われる大事故が起きた。抗議には関知しないが、海上での抗議活動は危険なので、本当にやめてほしい。漁業者も迷惑している」 — 沖縄八重山日報 (@YaeyamaNippou) 2026年4月3日



＜独自＞「平和丸」乗組員、事故後に辺野古土砂運搬のダンプ妨害 海保、船長宅を家宅捜索 - 産経ニュース



南海フェリーの撤退を受け入れ 後藤田正純知事｜政治・行政｜徳島ニュース｜徳島新聞デジタル



軍事ジャーナリスト田岡俊次さん死去 本社元編集委員、テレビ出演も：朝日新聞



大阪維新内で府議会の定数50減案が浮上 実現すれば29人に | 毎日新聞



辺野古沖転覆事故 東武トップツアーズ、同志社国際高への修学旅行手配は「90年代から」 - 産経ニュース



「わが国に民主主義は不要、忘れろ」ブルキナファソ暫定大統領 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



破壊された米空中管制機「E3セントリー」、新たな衛星画像で確認 機体大破、レーダードームは落下 - CNN.co.jp



マクロン氏、トランプ氏による夫婦関係やゆを一蹴「論ずるに値しない」 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



「イランに残っているものを破壊し始めてもいない」、トランプ氏が橋や発電所へのさらなる攻撃を警告 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

4月に入り改正道路交通法が施行されたが、車を運転中に自転車を追い抜いたら早速捕まった話… 今回は切符を切られず注意喚起で済んだ - Togetter



メディアが伝えない給食の現場のリアル - Everything you've ever Dreamed













坂路は

タヌキ❓のせいで渋滞中ww



ほのぼの pic.twitter.com/hUXX8Gps9k — 山口ステーブル (@yamaguchistable) 2026年4月3日







ヱビスの提供価値を極める 「Master of YEBISU」認定制度開始 | ニュースリリース | サッポロビール



妻に不倫されて起こした裁判で調停委員から「子どもは”ママを泣かせた父親に会いたくない”と言っています」と伝えられ...「あなたが訴訟を起こさなければ奥様は泣かなかったんですよ」 - Togetter



職務質問のせいで終電を逃したと思われる人が警察にブチギレながら「本名と生年月日教えろや！」「下の名前も言えよ！」と詰め寄ってて完全に逆職質始まってた - Togetter



給食のわかめごはんってめちゃくちゃ美味しかったのに、市販のわかめごはんの素で作ったわかめごはんは全然美味しくない…給食のわかめごはんには何が入っているの？？ - Togetter



早稲田大学の入学式に参加後、翌日のオリエンテーションに行ったら名簿に名前がなくて、早稲田に入学できてなかったことが発覚し絶望「普通にこれ起きそうで怖い」 - Togetter



「50代男性の37％が友達ゼロ」ハードルが高い中高年での友達作りより現実的な一手とは？ #エキスパートトピ（荒川和久） - エキスパート - Yahoo!ニュース



豚の角煮など脂が多い肉をスッキリ食べるための下ごしらえに「その手があったか！！」とれた脂を他の料理に使う人も - Togetter



自転車はいつから車道を走ることになった!? 青切符を切られないために注意すべき2つのポイント【ぼっち・ざ・ろーど！その7】【空いた時間でなにしてる？】 - INTERNET Watch



「余命わずかなら最期は幸せに過ごさせてやりたい」ごめんくださーいとやってきた弱々しい猫に贅沢させてたらみごとに回復して今ではこう - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

玄関を開けたら年配の男性が無言で立っているので「何ですか」と聞いたら横柄な態度で全然意味のわからないことを言われた…Uber Eatsの誤配だった - Togetter



Claude Codeに仕様書を丸ごと渡すな ── 「要件を伝える」との決定的な違い



編集部 「AI Watch」創刊のご挨拶 - AI Watch



Wiseカードで600ペソ（約5,000円）を引き出したら46万円請求された全記録【メール全文・証拠公開】｜tabitabiwago



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

任天堂の「キャラクター召喚」特許、米特許庁が全26項を却下―異例の再審査を命令 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト



ミンサガのボイスをオール殿下に - ニコニコ動画





メイドインアビス3期OP - ニコニコ動画





【唯世かのん誕生祭2026】写し身ちゃんが鏡から脱出するパズルを実況する後輩【A.I.VOICE劇場】 - ニコニコ動画





写し身ちゃんのゲームの嘘企画が…実現するかもしれない！【A.I.VOICE劇場】 - ニコニコ動画



















猛牛 pic.twitter.com/jV03Im3qcl — ドガ愛好家 (@sankoh_test) 2026年4月2日



2026年4月―『マクロスΔ』10周年記念プロジェクト始動!!!!!!!!!! - YouTube





TVアニメ「霧尾ファンクラブ」オープニング映像｜スカートとODD Foot Works「FANCLUB」 - YouTube





TVアニメ「霧尾ファンクラブ」ノンクレジットエンディング映像｜a子「ハーモニー」 - YouTube





TVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」ノンクレジットオープニング映像|前島亜美「Fly Again!!」 - YouTube





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TVアニメ『氷の城壁』ノンクレジットED映像｜ポルカドットスティングレイ「逆様」 - YouTube





【霧尾くん観察日記 】第1話「霧尾くんって花粉症らしいよ」【#霧尾ファンクラブ】 - YouTube





TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」キャラクターPV｜＜扇寺東耶＞ - YouTube





TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」キャラクターPV｜＜灰都・ルオ・ブフェット＞ - YouTube





TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」キャラクターPV｜＜ジョン・V・ノイマン＞ - YouTube



















They say theres a beautiful foreign umamusume that can be seen in Morioh pic.twitter.com/X6ZtXKgBsk — REvan//Comms Closed (@REvannMan) 2026年4月3日

























タマとマキバオーの邂逅 #ウマ娘

二人の出会いを見てみたい pic.twitter.com/p3yBTtioFm — ゆきましろ (@mashiro16462504) 2026年4月2日





東北地方は３つに分かれ、混沌を極めていた pic.twitter.com/JvZQRr55mY — 東北 切子 (@KiritAnkAwaE8ta) 2026年4月3日



追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～ - 業務用餅/六志麻あさ/ｋｉｓｕｉ / 第８４話 | 月マガ基地





強さについて考える直哉 pic.twitter.com/R0yuNQgUH7 — ゆん太 (@YSabu415) 2026年4月2日







メイキング・オブ・マリッジトキシン Vol.5 音響篇 - YouTube





【HYKE:Northern Light(s)】Apple Arcade版 配信開始記念映像 - YouTube





劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』TVCMアクション編【4月10日(金)公開】 - YouTube





アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールノンクレジットOP映像／「スキンズ」ASIAN KUNG-FU GENERATION - YouTube





アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールノンクレジットED映像／「ROCKET」BURNOUT SYNDROMES - YouTube





『日本三國』第2弾予告(13秒カットダウン)｜OPテーマ「火種」キタニタツヤ - YouTube





『日本三國』第2弾予告(26秒カットダウン)｜OPテーマ「火種」キタニタツヤ - YouTube





【淡島百景】ノンクレジットオープニング｜HanaHope「blue hour」【4月9日(木)25時45分よりフジテレビほかにて放送開始】 - YouTube





TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」番宣CM【2026年4月4日(土)放送開始】 - YouTube





『The Elder Scrolls Online』 - シーズン0 - YouTube





『SHINOBI 復讐の斬撃』「セガ ヴィランズ ステージ」ゲームプレイトレーラー - YouTube





【リトルナイトメア2 Enhanced Edition】 Nintendo Switch(TM) 2版 アナウンスメントトレーラー - YouTube





『ストリートファイター6』イングリッド（Ingrid）ティザートレーラー - YouTube





Darwin's Paradox! | 公式ローンチトレーラー (CERO) | KONAMI - YouTube





「ホロスターズ」における運営体制の変更に関するお知らせ | カバー株式会社





要約すると

全体イベ、AGF、ライブ、おしゃフェス、スタこれや会社主導の企画、スタジオ利用（簡易3D含め）、誕生日周年グッズの販売、新規グッズ、ボイスの販売、オリ曲のリリースが無くなる



皆本当にごめん https://t.co/tl6kalh54m — 影山シエン@ホロスターズ3期生 (@kageyamashien) 2026年4月3日



『ガンバレ！中村くん！！』 – taigaai



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

【第75期王将戦・第6局】天井カメラ付きノーカット感想戦！ - YouTube





【第75期王将戦・第7局】天井カメラ付きノーカット感想戦！ - YouTube





内田有紀「ともに歩んできた時間が家族という形になりました」 柏原崇氏との結婚を公式サイトで発表



内田有紀と再婚した元俳優・柏原崇氏とは…「彼氏、彼女でもなく、家族」という関係性 ドラマ「ビッグウイング」やＣＭで共演 - スポーツ報知





おにいちゃんがけっこんしました。

きれいなおねえちゃんができました。 — 柏原収史 (@s_kashiwabara) 2026年4月2日





どこの番組でもそんなことしてて。

私はそんなつもりじゃないのに

無理矢理引き込まれて

こっちがイジってるという風にされます

普通の会話を拒否してるのは彼です。

そして番組も私がイジっているという判断になっています、違います彼がそうしているのです https://t.co/l06XSiJIkw — 有吉弘行 (@ariyoshihiroiki) 2026年4月2日



ＪＲＡ１１００勝超えの国枝栄元調教師がファン仰天の転身で“現役続行” 「楽しみですよ」 通称“ヘルパー”として競馬業界に残る！/うま屋/デイリースポーツ online



「冷やかしじゃ駄目」「楽しみ」国枝栄元師が異例のヘルパー補充員転身への思いを語る - 競馬 : 日刊スポーツ



◆新商品（衣・食・住）

昭和100周年の「昭和の日」は懐かしのパッケージで楽しむ。大人のベビースターファンに贈る“昭和レトロ”なベビースター | 株式会社おやつカンパニーのプレスリリース



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