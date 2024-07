2024年07月26日 11時11分 ネットサービス

MetaがEUから独禁法違反の罰金を数週間以内に科される予定か、最大で2023年の世界売上高の10%=約2兆7000億円に相当



Metaが、個人間で売買ができるFacebook MarketplaceをFacebookのソーシャル機能と連携させたのは「分類広告市場における優位性を乱用した」として、EUから独占禁止法違反で「2023年の世界売上高の最大10%」に相当する罰金を科されると、ロイターが報じました。



Exclusive: Meta to be hit with first EU antitrust fine for linking Marketplace and Facebook, sources say | Reuters

https://www.reuters.com/technology/meta-be-hit-with-first-eu-antitrust-fine-linking-marketplace-facebook-sources-2024-07-25/





Meta to Be Hit by EU Antitrust Order in Marketplace Fight - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-25/meta-set-to-be-hit-by-eu-antitrust-order-in-marketplace-fight



欧州委員会は2022年に、ソーシャルメディアであるFacebookとFacebook Marketplaceを抱き合わせることは競争をゆがめており、EUでの独占禁止法に当たる欧州連合の機能に関する条約第102条に違反していると指摘しました。MetaはEUと交渉を続けてきたそうですが、最終的に罰金を科されるに至ったとのこと。



Metaが1兆6000億円の罰金に直面、欧州委員会から独占禁止法違反の警告で - GIGAZINE





関係者がロイターに語ったところによると、欧州委員会の反トラスト規制担当であるマルグレーテ・ベステアー委員が2024年11月に退任する前に、Metaへの制裁決定を発表する可能性が高いそうです。



MetaはFacebook Marketplaceにおける広告データの使用を制限することで欧州委員会からの指摘を回避しようとしたものの、この提案は欧州委員会から拒否されたとロイターは報じています。ただし、この提案については、イギリスの規制当局は受け入れています。



Metaに科される罰金は最大で2023年度通期の世界売上高の10%に相当します。Metaの2023年度通期の売上高は1349億ドル(約20兆7000億円)なので、罰金額は134億9000万ドル(約2兆700億円)に及ぶと予想されます。





Metaの広報担当者はロイターに対し、「欧州委員会の主張には根拠がありません。当社は引き続き規制当局と建設的に協力し、当社の製品イノベーションが消費者と競争に有利なものであることを示していきます」とコメントしました。