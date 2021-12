2022年冬開始の新作アニメ一覧

アダルトゲーム「 スマガ 」「 君と彼女と彼女の恋。 」などを手がけたニトロプラスのシナリオライター・ 下倉バイオ が初めてアニメの脚本に挑戦するオリジナルアニメ。 ・スタッフ 原作:Team 24 監督:津田尚克 ストーリー構成・脚本:下倉バイオ(ニトロプラス) キャラクター原案:曽我部修司、ののかなこ(FiFS) キャラクターデザイン:岸田隆宏 総作画監督:髙田晃、伊藤公規、まじろ 副監督:髙橋英俊 プロップデザイン:髙田晃 グラフィティデザイン:河原秀樹、添野恵 美術設定:塩澤良憲 美術監督:春日美波 色彩設計:中島和子 2Dデザイン:久保田彩 特殊効果:清水彩香 CGディレクター:宮地克明 撮影監督:佐久間悠也 編集:三嶋章紀 音響監督:岩浪美和 音楽:深澤秀行 制作:CloverWorks コピーライト表記:©Team24/東京24区プロジェクト ・キャスト 蒼生シュウタ:榎木淳弥 朱城ラン:内田雄馬 翠堂コウキ:石川界人 翠堂アスミ:石見舞菜香 櫻木まり:牧野由依 きなこ:兎丸七海 黒葛川早紀子:生天目仁美 翠堂豪理:楠大典 翠堂香苗:大原さやか クナイ:斉藤壮馬 ヤマモリ:伊丸岡 篤 ラッキー:喜多村英梨 白樺広樹:上田燿司 白樺 梢:日高里菜 筑紫 渉:中村悠一 宍戸花奈:花守ゆみり 進藤薫:江頭宏哉 Twitter: @tokyo24_project ハッシュタグ: #東京24区 OP:Survive Said The Prophet「Paper Sky」 オリジナルTVアニメ「東京24区」第1弾PV<2022年1月5日(水)放送開始>

「アズールレーン」「雀魂 -じゃんたま-」「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」などの運営で知られるYostarが設立したアニメーション制作会社・Yostar Picturesによる初のオリジナルアニメ。 ・スタッフ 監督・キャラクターデザイン・演出・作画監督:斉藤健吾 脚本:望公太 絵コンテ:雨宮哲 制作:Yostar Pictures コピーライト表記:© 2021 Yostar Pictures, Inc. All rights reserved. ・キャスト 美波:高木美佑 遥:天海由梨奈 彩花:後藤彩佐 Twitter: @YostarPictures ハッシュタグ: #空色ユーティリティ TVアニメーション『空色ユーティリティ』予告映像

