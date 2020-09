2020年秋開始の新作アニメ一覧

2020年7月開始の予定が延期となっていた作品の1つ。 「ダンガンロンパ」シリーズの中心クリエイターである小高和剛や小松崎類らが手がける、オリジナルのクライムアクションアニメ。小高は「パルプフィクション」「レザボアドッグス」「レオン」「ユージュアルサスペクツ」「スナッチ」といった90年代クライム映画のようなアニメを作りたいという思いが本作の原点であるとコメントしている。 監督は「劇場版デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」の田口智久。シリーズ構成は「がっこうぐらし!」(原作・アニメシリーズ構成)「ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-」「彼方のアストラ」の海法紀光。 ・スタッフ 原作:ぴえろ・TooKyoGames ストーリー原案:小高和剛 キャラクター原案:小松崎類 監督:田口智久 副監督:笹原嘉文 シリーズ構成:海法紀光 キャラクターデザイン:Cindy H. Yamauchi メカニックデザイン:山本翔、宮川治雄、常木志伸 美術監督:谷岡善王 美術設定:青木 薫 色彩設計:合田沙織 編集:三嶋章紀 撮影監督:山田和弘 CG監督:藤谷秀法 音響監督:長崎行男 音響制作:デルファイサウンド 音楽:會田茂一 アニメーション制作:studioぴえろ コピーライト表記:©ぴえろ・TooKyoGames/アクダマドライブ製作委員会 ・キャスト 一般人:黒沢ともよ 運び屋:梅原裕一郎 喧嘩屋:武内駿輔 ハッカー:堀江瞬 医者:緒方恵美 チンピラ:木村昴 殺人鬼:櫻井孝宏 処刑課師匠:大塚明夫 処刑課弟子:花守ゆみり ボス:榊原良子 黒猫:内田真礼 Twitter: @akudamadrive ハッシュタグ: #アクダマドライブ OP:SPARK!!SOUND!!SHOW!!「STEAL!!」 ED:浦島坂田船「Ready」 TVアニメ「アクダマドライブ」PV第2弾

バンダイとバンダイナムコピクチャーズによる、紙相撲を題材にしたオリジナルアニメ。 ・スタッフ 企画・制作:BN Pictures 原案協力:バンダイ 監督:サトウ光敏 シリーズ構成:川瀬敏文 キャラクターデザイン:加藤さやか、岩永悦宜、津島直人 アニメーションキャラクターデザイン:山本真夕子 美術監督:永吉幸樹 色彩設計:平出真弓 撮影監督:村上展之 CG監督:佐藤光裕 音楽:onetrap 音響監督:なかのとおる コピーライト表記:©OSO/BNP, KAMIZMODE PROJECT ・キャスト 夢幻ダイ:漆山ゆうき ゴウテツ:新祐樹 丹波リン:峯田茉優 岸海征:大津愛理 園崎ススム:山岡ゆり 亜山ルナ:堀越せな ブロードロン:多田啓太 バッシャ:横島亘 Twitter: @kamizmode ハッシュタグ: #カミズモード OP:株元英彰・堀越せな with DJ KAMMYと神音隊「カ!カ!カ!カミズモード!」 ED:株元英彰・堀越せな with DJ KAMMYと神音隊「笑顔でBYE!~カミズモ音頭~」 【公式】アニメ『最響カミズモード!』先行PV

・これまでの新作アニメ一覧

2020:冬 - 春 - 夏

2019:冬 - 春 - 夏 - 秋

2018:冬 - 春 - 夏 - 秋

2017:冬 - 春 - 夏 - 秋

2016:冬 - 春 - 夏 - 秋

2015:冬 - 春 - 夏 - 秋

2014:冬 - 春 - 夏 - 秋

2013:冬 - 春 - 夏 - 秋

2012:冬 - 春 - 夏 - 秋

2011:冬 - 春 - 夏 - 秋

2010:冬 - 春 - 夏 - 秋

2009:冬 - 春 - 夏 - 秋

2008:冬 - 春 - 夏 - 秋

2007:夏 - 秋



2020年09月13日 05時00分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.