プレイステーション5(PS5)に関する最新映像イベントが9月17日に放送決定

今回のイベントもローンチタイトルを含む発表で、「SIEワールドワイド・スタジオや、世界トップクラスのソフトウェアメーカー各社の最新タイトルに関するアップデートをお届けします」とのことなので、「PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」で発表されたタイトルの追加情報も得られるようです。 なお、PlayStationの公式ブログ上ではPS5の最新技術に関する開発者からのコメントが多数掲載されています。ピックアップされている機能はDualSenseワイヤレスコントローラーのアダプティブトリガーやPS5本体の超高速SSD、Tempest3Dオーディオ技術などです。 PS5™がもたらす圧倒的没入感と驚きに満ちたゲーム体験を表現したCMを公開 – PlayStation.Blog https://blog.ja.playstation.com/2020/08/20/20200820-ps5/ PS5™の「超高速SSD」と「“Tempest” 3Dオーディオ技術」が実現する未来のゲーム体験とは? PS5™ゲーム開発者が語る – PlayStation.Blog https://blog.ja.playstation.com/2020/09/01/20200901-ps5/

2020年09月13日 00時38分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

