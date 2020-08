2020年08月04日 09時59分 ゲーム

PS4新作発表&PS5ローンチタイトルのアプデがある「State of Play」の配信が8月7日5時からスタート



PlayStationがPlayStation 4(PS4)やPlayStation VR(PSVR)の新作発表を中心とした動画配信番組「State of Play」を、日本時間の2020年8月7日(金)5時から放送します。



日本時間8月7日(金)午前5時より「State of Play」放送決定! – PlayStation.Blog

8月7日に放送される「State of Play」の中では、PS4やPSVR向けの新作タイトルのほか、「PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」で発表されたプレイステーション5(PS5)向けの新作タイトルのアップデートもあるとのこと。ただし、ファーストタイトルに関するアップデートは予定していないそうです。



番組の放送時間は約40分を予定しており、アメリカの公式YouTubeチャンネルおよびTwitch上で配信されます。



なお、今回の「State of Play」ではPS5のハードウェア、ビジネスアップデート、プレオーダー、発売日に関する情報もないとのことです。