MicrosoftがAIアシスタント「Cortana」のスマホアプリなど一部のサポートを終了へ

Microsoftが自社開発のAIアシスタント「 Cortana 」のうち、スマートフォン版アプリやスマートスピーカーのサポートを終了することを発表しました。今後は従来のように、Windows 10やOffice 365、Microsoft TeamsへのCortana統合が中心に進められることとなります。 Upcoming changes to Cortana https://support.microsoft.com/en-us/help/4575625/upcoming-changes-to-cortana CortanaはMicrosoftが2014年に発表したAIアシスタントで、音声操作で検索機能を使ったり、リマインダーをセットしたり、天気やニュースを調べたりすることが可能です。Windows 10やWindows Phone、Xbox Oneなど幅広いプラットフォームで展開されているCortanaは、2016年から日本語にも対応し、Windows版とiOS版が提供されています。

2020年08月04日 10時33分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

